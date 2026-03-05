Skriniar'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Milan Skriniar'dan müjdeli haber geldi.
A Spor'un haberine göre; Slovak futbolcu Milan Skriniar, kısa süre içerisinde sahalara dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının yanında olacağı belirtildi.
Milan Skriniar, sakat olmasına rağmen dün akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için deplasmana gitmiş ve mücadeleyi yedek kulübesinde takip ederek arkadaşlarına moral sağlamıştı.
Bu sezon 35 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
