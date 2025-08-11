Skriniar: Turun Ortada Olduğunu Düşünüyorum - Son Dakika
Skriniar: Turun Ortada Olduğunu Düşünüyorum

11.08.2025 17:05
Milan Skriniar, Feyenoord mağlubiyetine rağmen turu geçebileceklerine inanıyor.

Fenerbahçe'nin Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, Feyenoord ile oynanan ilk maçın ikinci yarısında iyi performans sergilediklerini ancak mağlup olduklarını belirterek, "Turun ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarların desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bu müsabaka öncesi oyunculardan Milan Skriniar, Teknik Direktör Jose Mourinho ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak mücadeleyle ilgili düşüncelerini aktaran Skriniar, "Yarın ki maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. İlk maçtaki mağlubiyet sonrası. Maç içerisinde iyi olduğumuz anlar vardı. İkinci yarı iyi performans sergiledik. Ancak mağlup olduk. Turun ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarların desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Takımın kaptanlarından biri olmaktan gurur duyuyorum"

Feyenoord maçına hazır geldiği ve kamp sürecini nasıl geçirdiği ile ilgili soruya yanıt veren Skriniar, "Aslında bütün bu süreç boyunca hocamızla konuştuk. Herkes bu transfer bir an önce sonuçlanması için elinden gelenin en iyisini yaptı. Geldiğimde ilk resmi maça 4 gün vardı. Çalışmalarımı PSG'de arkadaşlarımla en iyi şekilde sürdürdüm. Zorlu maçlar oynayacağımız bir sürece giriyoruz. Benim için anlamı büyük. Hem kulübümüzün hem de hocamızın benim için yaptıkları çok anlamlı. Gurur duyuyorum. Hocamızın da dediği gibi mevzu kaptanlık pazubentini takmak değil, takımın başarısı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Skriniar, Feyenoord forması giyen Slovak oyuncu Leo Sauer ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Kendisini milli takımdan tanıyorum. Slovakya'nın da en iyi kanat oyuncusu. İlk maçtan önce de Mert Müldür'ü uyarmıştım. Yarın umarım gol atmaz ama başarı diliyorum."

"Taraftarlarımız bizim için itici güç olacak"

Jose Mourinho'nun kendisine kaptanlık vermesi ve aralarında geçen konuşmaya yönelik Slovak defans oyuncusu, "Kendisinin özel bir konuşması olmadı. Ben, Mert, İrfan ve Fred'i çağırdı. Bizler de biliyorduk Mert'in kaptan olduğunu. Özel bir konuşma yapmadı. Önemli olan takıma gösterdiği liderlik. Takımda herkes yardım edebilir. Hocamızın da 'cehenneme hoşgeldiniz' ifadesi, benim de hiç şüphem yok. Taraftarlarımız bizim için itici güç olacak. İnanılmaz bir gece olabilmesi için" dedi.

"Önemli olan takım olarak gelişmemiz"

Takımın sahadaki formasyonuyla ilgili ise Skriniar, "Kimin oynadığı önemli değil. 5'li, 4'lü oynamak bizim için önemli değil, önemli olan takım olarak gelişmemiz. İyi olmayan şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz. Kimin ve nasıl oynadığının bir önemi yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Basın Toplantısı, Milan Skriniar, Fenerbahçe, Feyenoord, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

