Maribor-Fenerbahçe maçında skandal tezahürat: Türkleri öldürün - Son Dakika

Maribor-Fenerbahçe maçında skandal tezahürat: Türkleri öldürün

Son Güncelleme: 18.08.2023 09:09

Slovenya'da oynanan Maribor-Fenerbahçe maçında mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, tribünde çıkan olaylar nedeniyle yarım saat durdu. Olayların yatışması sonrası maç devam ederken tribünlerde ırkçı tezahüratlar duyuldu. Sloven taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlarını hedef alarak ''Türkleri öldürün'' ve ''Türklere ölüm'' tezahüratı yaptı.

Slovenya'da oynanan Maribor- Fenerbahçe maçında mücadele 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ederken tribünde çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma yarım saat durdu. Olayların yatışması sonrası maç devam ederken tribünlerde ırkçı tezahüratlar duyuldu.

"TÜRKLERE ÖLÜM"

Sloven taraftarların, Fenerbahçe taraftarlarını hedef alarak "Türkleri öldürün" ve "Türklere ölüm" tezahüratı yaptığı ortaya çıktı.

POLİSLER TARAFTARA MÜDAHALE ETTİ

Sloven tribünün tezahüratları ve ortamı germesine rağmen UEFA yetkililerin aldığı karar sonrası Fenerbahçe taraftarlarını dışarı çıkardı. Stattan dışında da Sloven polisinin Fenerbahçe taraftarına biber gazlı müdahalede bulunduğu görüldü.

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Son Dakika Spor Maribor-Fenerbahçe maçında skandal tezahürat: Türkleri öldürün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maribor-Fenerbahçe maçında skandal tezahürat: Türkleri öldürün - Son Dakika
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