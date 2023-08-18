Maribor-Fenerbahçe maçında skandal tezahürat: Türkleri öldürün

Slovenya'da oynanan Maribor- Fenerbahçe maçında mücadele 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ederken tribünde çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma yarım saat durdu. Olayların yatışması sonrası maç devam ederken tribünlerde ırkçı tezahüratlar duyuldu.

"TÜRKLERE ÖLÜM"

Sloven taraftarların, Fenerbahçe taraftarlarını hedef alarak "Türkleri öldürün" ve "Türklere ölüm" tezahüratı yaptığı ortaya çıktı.

POLİSLER TARAFTARA MÜDAHALE ETTİ

Sloven tribünün tezahüratları ve ortamı germesine rağmen UEFA yetkililerin aldığı karar sonrası Fenerbahçe taraftarlarını dışarı çıkardı. Stattan dışında da Sloven polisinin Fenerbahçe taraftarına biber gazlı müdahalede bulunduğu görüldü.