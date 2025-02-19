Galatasaray'ın istemediği Vincic hakkında bomba iddia: Bir takıma yakınlığı var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın istemediği Vincic hakkında bomba iddia: Bir takıma yakınlığı var

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklamasının ardından eski milli futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe, ismi ön plana çıkan Sloven hakem Slavko Vincic hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İnceefe, "Vincic'in bir takıma yakınlığı var. Bu takıma yakınlığında da sahibi olan kişiyi malum herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

19.02.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için aldığı yabancı kararını değerlendirdi. İnceefe, ismi ön plana çıkan Sloven hakem Slavko Vincic için ise çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMEDİ

Bu isimlerden birinin Slavko Vincic'in olması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

"BUNDAN SONRA HERKES YABANCI HAKEM İSTEYECEK"

Habertürk'te değerlendirmelerde bulunan Vedat İnceefe'nin açıklamaları şu şekilde;

"Avantajları neler, maç oynandıktan sonra göreceğiz. Dezavantajları şu, MHK'nin bu karardan sonra bittiği gündür. Elinizdeki tüm hakemleri taca attınız. Bundan sonra diğer herkes yabancı hakem isteyecek. Bu şekilde devam edecek.

"TÜRK HAKEMLERİ KAYBEDECEĞİZ"

Türk olan tüm hakemlerimizi kaybedeceğiz. Bu iş buraya nasıl geldi? Sezon başından beri yapılan, "Bir yapı var, bu yapının içerisinde şunlar var, bunlar var." En sonunda da buraya kadar geldik.

"BİR TAKIMA YAKINLIĞI VAR"

Sloven hakem Slavko Vincic'in bir takıma yakınlığı var. Bu takıma yakınlığında da sahibi olan kişiyi malum herkes biliyor. Bu hakem Vincic, bu hakem ataması olursa işler tamamen karışacak.

"BÜYÜK SKANDAL OLUR"

Böyle bir haber çıktıktan sonra (Galatasaray'ın Slavko Vincic'i istememesi), bu hakem üzerinden eğer bir şey yapılacaksa çok büyük skandallar olur. Benim tahminim, başka bir şeyler yapmak zorunda federasyon.

"MHK BAŞKANI O KOLTUKTA OTURMAMALI"

Daha detaylı konuşacağız. Murat Fevzi Tanırlı, "MHK'nin bittiği gündür dediler. Bundan sonra Türk hakemlerine nasıl sahip çıkacaksınız? Bu zamana kadar yaptığınız eylemlerde sıkıntı yaşadınız, siz bu sıkıntıyı yaşarken niye oturuyorsunuz bu koltukta?" dedi. Bana göre de haklıdır. Bu koltukta artık Ferhat Gündoğdu'nun oturmaması gerekiyor. Bir derbiyi, bir Türk derbisini yabancı hakemin yönetmesinin ardından bu kişinin burada oturmaması gerekiyor.

"YABANCI HAKEMİN VERDİĞİ HER KARAR DA TARTIŞILACAK"

İşler artık daha da farklı bir noktaya gelecek. Yabancı hakemin vereceği her karar, yine tartışılacak. İyi veya kötü. Bu eleştirileri bitiremezsiniz. Federasyon olarak dik durmanız lazım. Kendi öz evlatlarınızın yanında durmalısınız. Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, hakemlere güvendiğini ve yabancı hakem düşünmediğini söylemişti ama gelinen nokta yabancı VAR'dan başladı. Sonra arkasından hakemler, sahaya girmeye başladı. Bunun arkasını artık alamazsınız. Neden, sadece bir derbi yok, önemli maçlar da var bundan sonra. Herkes yabancı hakem isteyecek. Türk hakemleri ne olacak? İlk maçı kim yönetmişti, Atilla Karaoğlan. Problem yaşandı mı, hayır. Konuşulacak tek şey, Galatasaray'a karşı verilen penaltıydı. Onun dışında konuşulan bir şey olmadı. İnsanlar konuşacak diye bu hakemleri bir yere koyarsanız bundan sonra maç yönetecek hakem bulamazsınız."

GALATASARAY İSTEMEDİ, TFF REDDETTİ

TFF'de yapılan istişareler sonucunda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Slovenya'dan Slavko Vincic, Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Polonya'dan Szymon Marciniak isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerden birinin Slavko Vincic'in olması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Öte yandan sarı-kırmızılıların bu talebine federasyondan anında yanıt geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai kararın, TFF ile MHK ortak vereceği ve resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı verildi.

Galatasaray\'ın istemediği Vincic hakkında bomba iddia: Bir takıma yakınlığı var

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Vedat İnceefe, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın istemediği Vincic hakkında bomba iddia: Bir takıma yakınlığı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Sergen:
    FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarıda 1.sırada, en çok kırmızıda 4.sırada. Bizim ligde kırmızı görmeyen FB ve Eyüp. "kaliteli yabancı hakem" GS'ın işine gelir. Ama uefa başkanı gibi sloven olan değil. Torpilli, sıradan, şaibelere karışmış olan değil. 133 49 Yanıtla
  • Sergen:
    Futbol ve özel hayatında skandallara karışmış ortalama hakem. Ayarlayan UEFA başkanı Ceferin desen sürekli FB stadında, hacosman ve kocla çiftliklerde buluşuyor. Marciniak kalitesinde birçok yabancı hakem varken, skandala karışmış sıradan torpilli hakemi dünya çapında diye tanıtmak planlı bi harekettir. 125 28 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Dündar:
    Vedat beye sonuna kadar katılıyorum. tff başkanlığı diye bir kurum kalmamıştır. tff yi yöneten kulup başkanı bu kararı aldırmıştır. iyi incelenmesi lazım malum kulup başkanının o ülkedeki yatırımları vasıtası ile ananas ikramı varmı yokmu? 126 24 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ağzı olan konuşuyor, Vedat kim Allah aşkına, hakemi google amcadan araştırıp yorum yapmış. Sonra millette bu bilgisizin yorumu üzerinden kavga ediyor. 67 39 Yanıtla
  • zafer yimsel:
    Noluyo yaa? Bu fener ne isterse yapılıyor. Hayırdır? Göstere göstere Tff ile birlikte fırıldak çeviriyo adamlar. Yuhh bee. 82 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    koc cefferin bu ortak is yapiyorlar tezgah fenaaa oyuzden yabanci istiyorya koc para verip ayar cektirecek 68 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    budamı fenerbahçeli 51 13 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Nasıl bir koç ailesiyse ülkenin bütün heryerini parsellemiş şimdi Türk futboluna musallat oldu 39 1 Yanıtla
  • 541154:
    mhk da yabancı olsun ali koç kafasına göre adamları koysun gerekdiğinde azarlar kızar bir zamanlar baki ye yapdığı cok ayıpdı 37 1 Yanıtla
  • Tabutcu:
    Türk futbolun bittiği anlanına geliyor 34 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın istemediği Vincic hakkında bomba iddia: Bir takıma yakınlığı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.