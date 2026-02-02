Söke Şehir Stadı'nın Altay maçına yetiştirilmesi için çalışmalar hızlanıyor - Son Dakika
Söke Şehir Stadı'nın Altay maçına yetiştirilmesi için çalışmalar hızlanıyor

02.02.2026 12:43  Güncelleme: 12:45
TFF 3. Lig ekiplerinden Söke 1970 SK'nın 15 Şubat'ta Altay ile oynayacağı maçın kendi stadında gerçekleştirilebilmesi için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatılıyor. İl Müdürü, gerekli eksikliklerin giderileceğini ve tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Söke 1970 SK'nın 15 Şubat'ta oynayacağı Altay karşılaşmasını Söke Şehir Stadı'nda oynayabilmesi için çalışmalar yoğunlaştırılacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Söke'ye gelerek stat ve tesislerde incelemelerde bulundu. İncelemelere Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez, AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen ile Söke 1970 SK yöneticileri de katıldı.

Heyetle birlikte yapılan değerlendirmelerde, statta tespit edilen eksiklerin Altay maçına kadar giderilmesi ve geçici de olsa valilik oluru ile maçların Söke Şehir Stadı'nda oynanabilmesine yönelik süreç ele alındı. İl Müdürüyle bir araya gelen heyet, Söke 1970 SK'nın iç saha maçlarını kendi stadında oynayabilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, "Gerekli çalışmaların hızlandırılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Altay maçına kadar eksiklerin giderilmesi adına yoğun bir çalışma yürütülecek ve elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Futbol, Altay, Aydın, Spor, Son Dakika

