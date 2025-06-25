Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı Türkiye\'nin En İyi 16\'sında

İzmir'de düzenlenen Türkiye Voleybol Midi Kızlar Finalleri'nde mücadele eden Söke Belediye Saldos Voleybol Midi Takımı, gösterdiği performansla Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına adını yazdırdı.

Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Söke temsilcisi, ilk maçında Bursa Nilüfer takımını 3-0 mağlup etti. İkinci maçta ise Antalya'nın iddialı ekiplerinden Megaspor ile kıyasıya mücadele eden Söke ekibi, karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Grubun sonucunu belirleyen son maçta ise Konya Diltaşspor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Söke Belediye Saldos, grup etabını başarıyla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. - AYDIN