Söke\'de Satranç İle Başlayan Başarı Hikayesi

Söke'de 2011 yılında küçük bir adımla başlayan büyük satranç yolculuğu, bugün Türkiye'ye örnek gösterilen bir başarı hikayesine dönüştü. Söke Belediyesi ve Zeytinoğlu Ailesi iş birliğiyle yaklaşık 15 yıl önce atılan ilk adım, ilçeyi satrançta adeta bir lokomotif haline getirdi.

Yalnızca birkaç öğrencinin katılımıyla başlayan bu serüven; bugün 11 binin üzerinde eğitim almış bireye, 400'ün üzerinde lisanslı sporcuya ve sayısız ulusal başarıya ev sahipliği yapıyor. Zeytinoğlu Ailesi'nin kurduğu dernek ve spor kulübü çatısı altında bugüne kadar çok sayıda sporcu, eğitmen ve hakem yetiştirildi. Ancak bu başarı sadece sporla sınırlı kalmadı; yapılan tüm etkinlikler başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm kesimlerde çocuk ve gençlerin akademik yaşamlarında da gözle görülür bir gelişim sağladı.

Projeler Türkiye genelinde dikkat çekti. Türkiye Satranç Federasyonu'nun da ilgiyle takip ettiği "Her Yerde Satranç" ve "İşimiz Gücümüz Oyun" gibi projeler, Söke modelinin ülke geneline örnek olmasını sağladı. Satrançla başlayan bu büyük hamle, zaman içinde akıl ve zeka oyunlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Söke Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün de destekleriyle büyüyen bu yolculuk, yerel yönetim-özel girişim ve kamu iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak göze çarpıyor.

Zeytinoğlu Gençlik Spor Kulübü Yönetim Üyesi ve Genel Sekreteri Levent Yıldız; "Söke'de satranç sadece bir spor dalı değil, çocukların ve gençlerin hayata hazırlanma biçimi haline geldi. Disiplin, strateji, odaklanma ve karar alma becerilerini geliştiren bu süreç, çocuklarımızın hem sosyal hem akademik hayatlarına yön veriyor. Kurslarımıza katılan çocuklarımızın sınavlardaki başarıları da dikkat çekici. Bu nedenle tüm velilere çocuklarını bize ya da diğer spor kulüplerine mutlaka yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Programlarımız İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Bu yolculukta bizim yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllar önce Söke Belediyesi ve Zeytinoğlu Ailesi'nin bu vizyoner girişimi sayesinde Söke, artık Türkiye'de "aklın ve stratejinin kenti" olarak anılıyor. - AYDIN