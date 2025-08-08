Söke'de Satranç İle Başlayan Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Söke'de Satranç İle Başlayan Başarı Hikayesi

Söke\'de Satranç İle Başlayan Başarı Hikayesi
08.08.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Belediyesi ve Zeytinoğlu Ailesi'nin girişimiyle başlayan satranç projesi, 11 binin üzerinde öğrenciye ulaştı ve Türkiye'ye örnek oldu. Disiplin ve strateji geliştiren bu program, çocukların akademik yaşamlarını da olumlu etkiledi.

Söke'de 2011 yılında küçük bir adımla başlayan büyük satranç yolculuğu, bugün Türkiye'ye örnek gösterilen bir başarı hikayesine dönüştü. Söke Belediyesi ve Zeytinoğlu Ailesi iş birliğiyle yaklaşık 15 yıl önce atılan ilk adım, ilçeyi satrançta adeta bir lokomotif haline getirdi.

Yalnızca birkaç öğrencinin katılımıyla başlayan bu serüven; bugün 11 binin üzerinde eğitim almış bireye, 400'ün üzerinde lisanslı sporcuya ve sayısız ulusal başarıya ev sahipliği yapıyor. Zeytinoğlu Ailesi'nin kurduğu dernek ve spor kulübü çatısı altında bugüne kadar çok sayıda sporcu, eğitmen ve hakem yetiştirildi. Ancak bu başarı sadece sporla sınırlı kalmadı; yapılan tüm etkinlikler başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm kesimlerde çocuk ve gençlerin akademik yaşamlarında da gözle görülür bir gelişim sağladı.

Projeler Türkiye genelinde dikkat çekti. Türkiye Satranç Federasyonu'nun da ilgiyle takip ettiği "Her Yerde Satranç" ve "İşimiz Gücümüz Oyun" gibi projeler, Söke modelinin ülke geneline örnek olmasını sağladı. Satrançla başlayan bu büyük hamle, zaman içinde akıl ve zeka oyunlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Söke Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün de destekleriyle büyüyen bu yolculuk, yerel yönetim-özel girişim ve kamu iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak göze çarpıyor.

Zeytinoğlu Gençlik Spor Kulübü Yönetim Üyesi ve Genel Sekreteri Levent Yıldız; "Söke'de satranç sadece bir spor dalı değil, çocukların ve gençlerin hayata hazırlanma biçimi haline geldi. Disiplin, strateji, odaklanma ve karar alma becerilerini geliştiren bu süreç, çocuklarımızın hem sosyal hem akademik hayatlarına yön veriyor. Kurslarımıza katılan çocuklarımızın sınavlardaki başarıları da dikkat çekici. Bu nedenle tüm velilere çocuklarını bize ya da diğer spor kulüplerine mutlaka yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Programlarımız İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Bu yolculukta bizim yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllar önce Söke Belediyesi ve Zeytinoğlu Ailesi'nin bu vizyoner girişimi sayesinde Söke, artık Türkiye'de "aklın ve stratejinin kenti" olarak anılıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Söke'de Satranç İle Başlayan Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Seda Sayan’ın mal varlığı dudak uçuklattı Kira geliri olay oldu Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi

10:46
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz
10:42
Baykar Anadolu’daki ilk üretim üssünü kuruyor Şehir belli oldu
Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor! Şehir belli oldu
10:10
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
10:03
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
14:55
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
14:53
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
14:52
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda
Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
14:26
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
14:01
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
13:54
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 10:57:34. #7.12#
SON DAKİKA: Söke'de Satranç İle Başlayan Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.