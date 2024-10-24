Söke\'ye Modern Spor Kompleksi

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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan stadyum, sentetik çim saha, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yatırımlarında çalışmalar aralıksız sürerken, Söke'ye kazandırılan spor kompleksi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Söke ilçesinde inşa edilen spor kompleksi ile bölgeye modern tesisler sunmaya hazırlanıyor. Hızla yükselen projelerle, Söke'nin spor hayatına yeni bir soluk kazandırılması hedefleniyor. Spor Kompleksi, bölgedeki gençlerin ve spor tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya aday olurken, kompleks içerisinde stadyum, sentetik çim sahalar, gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonu gibi pek çok alan bulunacak. Ayrıca modern tesisler, geniş bir yelpazede spor ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Stadyum 3 bin seyirci kapasitesine sahip olacak

Söke Spor Kompleksi'nde yer alan stadyum, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanırken, 68x105 metre ölçülerindeki doğal çim sahası ile dikkat çekiyor. Futbol karşılaşmaları için ideal bir ortam sunarak profesyonel maçların gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak sahada ayrıca yer alacak olan 6 kulvarlı atletizm pisti de, atletizm sporuyla ilgilenen sporculara hem antrenman yapma hem de yarışmalara katılma imkanı sağlayacak. Toplam 3 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadyumda, iki portatif ve bir çelik tribün yer alacak. Çelik tribünün altında iki adet seyirci girişi, bir adet sporcu girişi yer alacak. Ayrıca, tribünlerin altında tuvaletler, sporcular için soyunma odaları, revir, duş alanları, hakem odaları ve idari ofisler gibi çeşitli birimler bulunacak. Tribünün en üst katında bulunan ses ve basın odaları, medya mensuplarına müsabaka sırasında profesyonel bir çalışma alanı sunacak. Stadyumun etrafına yerleştirilecek aydınlatma direkleri, gece antrenmanlarının ve müsabakaların gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak. Bu aydınlatma sistemi sayesinde stadyum, gece müsabakalarına da ev sahipliği yapma kapasitesine sahip olacak.

Kompleksin bir diğer önemli unsuru olan 60x90 metre boyutlarındaki sentetik futbol sahası da hem amatör hem de profesyonel sporcular için ideal bir kullanım alanı sunacak. Ayrıca saha kenarında iki adet beton tribün ve çevresinde 4'lü aydınlatma direği bulunacak. Sentetik futbol sahası alanında, sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli tesisler yer alacak. Soyunma odası, kafeterya, hakem odası, idareci odası ve sağlık odası gibi alanlar, sporcuların hem maç öncesinde hem de sonrasında kullanabileceği şekilde düzenlenecek.

Yüzme sporunun yaygınlaşmasını sağlayacak

Söke Spor Kompleksi bünyesindeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, hem yüzme sporu ile yeni tanışanlar için hem de tecrübeli sporcular için eşsiz bir yüzme deneyimi sunmayı hedefliyor. Beş kulvardan oluşan havuz, hem Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamında çeşitli yüzme kursları ve eğitim programlarına ev sahipliği yapacak hem de yüzme becerilerini geliştirmek isteyen gençler için önemli fırsatlar sunacak. Havuzda soyunma odaları, duşlar ve dinlenme alanları ile tribün bulunacak. Dinlenme alanının alttan ısıtmalı olması, kullanıcıların konforunu artıracak. Yüzme tutkunları için önemli bir merkez haline gelmesi beklenen bu havuz, sporseverleri bir araya getirerek yüzme sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bin kişilik kapalı spor salonu modern bir ortam sunacak

Söke Spor Kompleksi'nde yer alan bin kişilik modern kapalı spor salonu, bölgedeki spor faaliyetlerine önemli katkılarda bulunacak. Modern salon, voleybol, basketbol ve hentbol gibi çeşitli salon sporlarına ev sahipliği yapacak. Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen 160 metrekarelik antrenman alanı, hem bireysel hem de takım antrenmanları için uygun bir ortam sunmaktadır. Sporcuların verimli bir şekilde çalışmalarını destekleyecek şekilde donatılan salonda Basın yayın ve dinlenme odaları, VIP dinlenme odaları, sağlık odası ve doping kontrol odası gibi ek birimler yer alıyor.

Gençlerin yeni adresi olacak

Söke Spor Kompleksi, sadece spor odaklı bir tesis olmanın ötesine geçerek, bölge gençleri için bir sosyal merkez olarak da hizmet verecek. Kompleks içerisindeki Gençlik Merkezinde, çok amaçlı bir konferans salonu, dans merkezi, kütüphane, el sanatları atölyesi ve sınıflar bulunuyor. Bu merkez, gençlerin sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkan tanırken, aynı zamanda eğitim ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunacak. Söke Spor Kompleksi, geniş kapsamlı altyapısı ve modern imkanlarıyla yalnızca Söke ilçesi için değil, Aydın ve çevre bölgeler için de önemli bir spor merkezi olacak. Hem profesyonel hem de amatör sporculara çeşitli branşlarda spor yapabilme imkanı sunan bu tesis, gençlerin gelişimine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Özel bireyler için erişilebilir alanlar, yüzme havuzları, geniş kapsamlı spor salonları ve sosyal alanlarıyla Söke Spor Kompleksi, bölge halkı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. - AYDIN