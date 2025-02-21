Solskjaer: Avrupa hedefimiz var - Son Dakika
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Solskjaer: Avrupa hedefimiz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, galibiyet sonrası gelecekteki hedeflerini açıkladı.

21.02.2025 23:48
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- Ole Gunnar Solskjaer: "Oyunu idare etme şeklimizden dolayı mutluyum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

"Hedefimiz bu sezon Avrupa kupalarına katılmak"

"Benim Türk hakemlerine yönelik tecrübem çok iyi"

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakalamak zorundayız"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor karşısında maçın hemen başında geriye düşmelerine rağmen oyunu ve duygularını iyi idare ettiklerini, galibiyetten dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Duygularımızı kontrol ettik ve inançlı olduk"

Maça çok kötü başladıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, "Eyüpspor ligin en iyi takımlarından biri. İlk 15 dakikalarda iyi oynayan bir takım. Golü de erken buldular ama çok iyi reaksiyon verdik. Duygularımızı kontrol ettik ve inançlı olduk. Birçok fırsat bulduk. İlk yarı 4-5 yapabilirdik. Oyunu idare etme şeklimizden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Saha ile ilgilenen görevlileri de tebrik ediyorum. Sabah burada futbol oynanmaz demiştim ama zemin harikaydı" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz bu sezon Avrupa kupalarına katılmak"

Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın istikrara ihtiyacı olduğunu ve kendisinin de istikrarı sevdiğini belirterek, "Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var. Önemli olan mantaliteydi. Beşiktaş son yılarda çok fazla başkan ve teknik direktör değiştirdi. Uzun vadede bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Artık istikrara ihtiyacımız var. Ben de istikrarı seven bir hocayım. Başkan da benimle aynı noktada. Oyunculara verdiğimiz mesajlar da basitti. Taktiksel değişikliler de yaptık. Onlara inandığımızı göstermemiz gerekiyordu. Ben de onlara inanıyorum. Onlara yolu ve yapılması gerekeni gösteriyoruz. Tüm çalışanlar bir amaç için burada ve hedefimiz bu sezon Avrupa kupalarına katılmak" şeklinde konuştu.

"Kulüpte beni etkileyen insan sermayesi"

Kulüpte herkesin çok pozitif olduğuna değinen Ole Gunnar Solskjaer, "Beni etkileyen insan sermayesi. Temizlikçiden mutfaktaki insanlara herkes çok pozitif ve iyi bir enerji veriyorlar. Herkes dürüst ve açık. Çok büyük bir camia Beşiktaş. Taraftarın büyük beklentisi olan bir camia. Biz elimizden geleni yapıp sonuna kadar savaşacağız. Asla pes etmeyeceğiz. Futbolun büyüsü de beraber çalışmak ve insanların birbirine saygıyla yaklaştığı bir ortam. Bazen en iyi 11'i kurmanız yetmez. Önemli olan takım bağı. Biz buna başladık, ufak ufak ilerliyoruz. İyiye gidiyor ve daha da iyiye gidecek" cümlelerine yer verdi.

"Semih Kılıçsoy heyecan verici bir yetenek"

Bugün takımının üçüncü golünü atan ve kendisinin de ikinci golünü kaydeden Semih Kılıçsoy hakkında da görüşlerini aktaran başarılı teknik adam, "Heyecan verici bir yetenek. Aslında o yaşta sürekli çalışmanız ve hep tekrar etmeniz gerekiyor. Sadece 18 yaş için de geçerli değil, 36 yal için de geçerli. Ronaldo, Manchester United'a döndüğünde 37 yaşındaydı. Çalışmak futbolun gelişimindeki tek yol. Onun sezonu da bugünkü maçla başladı. Futbolda kısa yol diye bir şey yok. Kesinlikle çalışmak zorundasınız" dedi.

"Joao Mario ve Chamberlain çok iyi futbolcular"

Solskjaer, Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain'in performansları hakkında gelen bir soruyu ise şöyle cevaplandırdı:

"Joao çok iyi ve zeki bir oyuncu. Maç içinde çok iyi pozisyon alabilen bir oyuncu. Ona iyi bir yer bulduk maç içinde. Alex için de merkez daha iyi bir bölge. Kaliteli bir oyuncu. Daha da iyiye gidiyor. Uzun süre uzak kaldı ve bu anlamda yeni form tutuyor. Futbolu çok iyi bile bir oyuncu. Kalbi futbolla atıyor."

"Benim Türk hakemlerine yönelik tecrübem çok iyi"

Başkan Serdal Adalı'nın, Galatasaray ile Fenerbahçe ile oynayacakları maçlara yabancı hakem isteyeceklerine yönelik açıklamalarının hatırlatılmasının ardından 51 yaşındaki teknik direktör, "Benim Türk hakemlerine yönelik tecrübem çok iyi. Bence çok iyi hakemler var. Benim odağım futbol, kendi takımım. Hakemler değil. Hakemlerle ilgili bir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.

"Dengeyi sağlamam lazım"

Ole Gunnar Solskjaer, Immobile'nin çok iyi futbolcu olduğunu ve performansının giderek artığını söyledi. Solskjaer, " Noel'den önce sakatlık yaşadı. Yüzde yüzüne geliyor. Ona inanmaya, o da kendisine inanmaya devam edecek. Ben oyunculara yardım etmek için buradayım. Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy'a da süre veriyorum. Burada dengeyi sağlamam lazım. Hepsi de daha fazla süre bulacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakalamak zorundayız"

Süper Lig'de gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmadığını ve adım adım gitmeleri gerektiğine vurgu yapan Norveçli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ve Galatasaray farkı açtı. Onları yakalamak zorundayız. Belki yakalamak zaman alacak ama bunu yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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