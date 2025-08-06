Solskjaer: Baskıya İhtiyacımız Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Solskjaer: Baskıya İhtiyacımız Var

Solskjaer: Baskıya İhtiyacımız Var
06.08.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, zorlu maç öncesi eleştiriler ve baskı hakkında konuştu.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmak zorundayız. İşler kötü gittiğinde baskı kötü hissettirir. Futbol inişli-çıkışlıdır. Eleştiriler olacak. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz" dedi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile TSİ 21.45'de karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile oyunculardan Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

SOLSKJAER: ZOR BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ

Zor bir maça çıkacaklarını aktaran 52 yaşındaki teknik adam, "Shakhtar maçlarında hayal kırıklığı yaşadık. Şimdi başka bir turnuvadayız. Bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi yere gelmeye çalışacağız. Oyuncularım çalışmalarda iyi reaksiyon gösterdiler. Maça hazır olduklarını düşünüyorum. Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz iyi bir takım. Çok savaşacaklarını biliyorum. Son zamanlarda özellikle savunmada form yakaladılar. İyi bir forvet oyuncusuna sahipler, ona da dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'FİNALİ TABİİ Kİ HAYAL EDİYORUZ'

Eleştiriler ve baskı hakkında konuşan Norveçli teknik adam, "Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmak zorundayız. İşler kötü gittiğinde baskı kötü hissettirir. Futbol inişli-çıkışlıdır. Eleştiriler olacak. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek çok doğru değil. Maç ve tur olarak bakıyoruz. Finali tabii ki hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.

'FUTBOLDA BASİT GALİBİYET DİYE BİR ŞEY YOK'

Rakipleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Solskjaer, "Rakibimize saygı göstermemiz lazım. Onlar da kazanmak istiyor. Biz de kazanmak için sahada olacağız. Futbolda basit galibiyet diye bir şey yok. Rakibimiz defansif olarak iyi mücadele ediyor ve hızlı hücumlarda iyiler. Rakibimizin potansiyelini biliyoruz" diye konuştu.

EMİRHAN TOPÇU: TAKIMA GÜVENİYORUM

Kazanmak için buraya geldiklerini ifade eden Emirhan Topçu, "Shakhtar maçları skor ve oyun olarak iyi geçmedi. Buraya bunun bilincinde geldik. Kazanmak istiyoruz. Hata yapmak istemiyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Takıma güveniyorum. Kazanmak için buraya geldik. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" ifadelerine yer verdi.

24 yaşındaki savunma oyuncusu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Şu anda takımın havası iyi. Bu maça iyi hazırlandık. UEFA Konferans Ligi'nde ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyorlar. Sağ olsunlar. Biz de onlara istediklerini vermek için çalışacağız."

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Konferans, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Solskjaer: Baskıya İhtiyacımız Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar 999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
Trump, Gazze’nin tamamen işgali konusunda topu İsrail’e attı Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Tatilde talihsiz kaza Selami Şahin hastaneye kaldırıldı Tatilde talihsiz kaza! Selami Şahin hastaneye kaldırıldı

20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
19:35
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
09:17
Eski Bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti
Eski Bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü esnaf Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
09:00
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu Para trafiği deşifre edildi
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi
08:46
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?
08:36
İlhan İrem’in vasiyetinde tartışma yaratacak detay Mahkeme devreye girdi
İlhan İrem'in vasiyetinde tartışma yaratacak detay! Mahkeme devreye girdi
08:34
Cübbeli Ahmet’ten “sahte diploma“ çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Cübbeli Ahmet'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 22:20:13. #7.13#
SON DAKİKA: Solskjaer: Baskıya İhtiyacımız Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.