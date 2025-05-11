Solskjaer: \'En Önemli Odağımız Üçüncü Olmak\'

Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından konuştu.

''KALİTEMİZİ GÖSTERDİK''

Mücadele ile ilgili konuşan Solskjaer,"Öncelikle maçın başının zor olduğunu ben de kabul ediyorum çünkü oyun çok fazla durdu. Oyunun ritmini yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarı bitmeden rakibimiz golü attı ve skor olarak yakınlaştılar. İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik ve pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık." dedi.

''ODAĞIMIZ ÜÇÜNCÜ OLMAK''

Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmeye odaklandıklarını söyleyen deneyimli isim, "Avrupa'da olmak çok önemli, şu anda en önemli odağımız üçüncü olmak." ifadelerini kullandı.

''TAKİP ETTİĞİMİZ OYUNCULAR VAR''

Takımdaki eksik isimlerle ilgili konuşan Solskjaer, "Şu anda takımda olmayan, takip ettiğimiz oyuncular var. Gruba yardımcı olan oyuncuları da gözlemliyoruz. Benim için bu çok önemli. Soyunma odasındaki oyuncuların tutumu çok iyiydi kötü sonuçlardan sonra. İyi çalıştık kötü sonuçlardan sonra. Son maçları da kazanıyoruz. Tek düşüncemiz kalan maçları en iyi şekilde geçirmek ve hedefimize ulaşmak." şeklinde konuştu.

''HAALAND'I İSTERİM''

'' Serdal Adalı, 'Hocamız kimi isterse onu transfer edeceğiz" dedi. Kimi istersiniz?'' şeklindeki soruya yanıt veren Norveçli hoca, ''Haaland'ı isterim'' dedi.