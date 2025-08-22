Solskjaer: Hayal Kırıklığı Yaşadık - Son Dakika
Solskjaer: Hayal Kırıklığı Yaşadık

22.08.2025 01:17
Beşiktaş, Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldı; Solskjaer, ikinci golü atamayınca hayal kırıklığı yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne Sport maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci golü bulabilecekken beraberlik golünü yememiz hayal kırıklığı yaşattı. İki takım için de haftaya heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu. Solskjaer, "Çok bariz standart bir sentetik zemin maçı gördük. Çok fazla kontranın olduğu, driplingin olduğu, topun çok hızlı hareket ettiği bir maç oldu. Biz topa daha fazla sahiptik. Dediğim gibi Lausanne da bize baskı yaptı ve çok fazla kontratak futbolu oldu. Milot golünü attı ve performansından ötürü memnunum. İkinci golü bulabilecekken beraberlik golünü yememiz hayal kırıklığı yaşattı. İki takım için de haftaya heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Durumlarına bakacağız

Bugün sakatlıktan dolayı kadroda olmayan Svensson ve Mert Günok ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Svensson ve Mert Günok'un durumlarından emin değilim. Durumlarına bakacağız. İkisinin de sakatlığı var. Dün antrenmanda kendilerini denediler ama çıkmak zorunda kaldılar. Bugün 11'e oynayan Ersin'in performansından çok mutluyum. Bugün sahada çok güçlüydü" ifadelerini kullandı.

"İkinci golü atsak daha farklı bir şey olabilirdi"

Solskjaer son olarak, "Oyuncularım,yüzde 100'lerini verdikleri için yoruldular. Futbol fiziksel bir oyun. Lausanne da çok koştu. Oyuncularımın fiziksel performansı çok yoğundu. Bu anlamda yorgun olmalarını zaten beklediğim bir şey. 1-1 her zaman açık uçlu bir skordur ama bazen Avrupa'da bu tarz skordan mutlu olabilirsiniz. Lausanne iyi bir takım, bir şey almak için İstanbul'a gelecekler. Şu da var tabii ki topa sahipken rakip taraftarı da susturursunuz. Kolay gol yediğimizi söyleyebilirim. İkinci golü atsak daha farklı bir şey olabilirdi" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Solskjaer: Hayal Kırıklığı Yaşadık
