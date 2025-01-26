Solskjaer: \'Hayal kırıklığına uğradım\'

Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un karşılaşmaya agresif başlayacağının bilincinde olduklarını belirten Solskjaer, " Emre Belözoğlu'nun içerideki ilk maçıydı ve agresif başlayacaklarını biliyorduk. Öyle de başladılar, aslında maçın ilk 10-15 dakikasında onlar iyiydi. Biz bence ağırdık ama bir süre sonra kontrolü ele aldık. Aslında kendi yarı sahamızda biraz fazla top kaybettik ve bu yüzden rakibe kontratak fırsatı verdik. İkinci yarı aslında daha iyiydik, daha iyi oynadık. 1-0'ı bulunca herkesin hakkında şu geliyor; 'Beşiktaş 1-0'dan sonra oyunu kontrol eder ve maçı bitirir' ama maalesef öyle olmadı. Rakibimiz skoru 1-1 yaptı. Hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

"Daha iyi olmalıyız"

Türkiye ligini öğrendiğini belirten Gunnar Solskjaer, "Ligi öğreniyorum, kendi oyuncularımı öğreniyorum, maçı nasıl idare ettiklerini, maçta nasıl davrandıklarını öğreniyorum. Baskılı oynadılar ama biz ağırdık, daha hızlı olmalıyız, daha iyi oynamalıyız. İyi oyuncularımız var ve dediğim gibi kaptırdığımız toplarla rakibimize kontratak fırsatları vermemiz iyi değildi. Buradaki tribün atmosferi, taraftarlar çok güzel. Rakipleri de öğreniyorum, aslında atmosferi beğendim ama sonucu beğenmedim. Hayal kırıklığı bir sonuç benim için ama bunların hepsi benim için ilk adım. Öğreniyoruz, önümüzde şimdi bir Avrupa maçı var ona odaklanmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Rakibe kontratak fırsatı vermememiz lazım"

İstikrar sağlamak istediğini belirten Norveçli çalıştırıcı, "Futbol böyle bir oyun, tutku çok önemli, kazandığımızda mutluyuz. Benim buradaki yapmak istediğim aslında istikrar sağlamak, daha iyi gitmek daha iyi gitmek için sürekli devam etmek. Bugün aslında iyi başlamıştık. Ben de öğreniyorum, dediğim gibi öğrenmeye devam ediyorum. Çok ağır oynadık, ilk 15 dakika çok fazla oynadık. Çok kısa paslar, küçük küçük paslar yaptık. Onun yerine daha keskin bir şekilde ileriye gitmemiz lazım, rakibe kontratak fırsatı vermememiz lazım, bunları geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Defans hattımızda ciddi sıkıntılar var"

Transfer konusunda yönetim ve başkanla iletişim halinde olduklarını belirten Solskjaer, "Başkanımıza sürekli iletişim halindeyiz, hedef oyuncularımız var. Doğru oyuncuları hedefliyoruz. Dediğim gibi Jonas ve Emirhan bugün sakatlanarak maçtan oyundan çıktılar, defans hattımızda ciddi anlamda problem yaşıyoruz. Umarım iyileşirler iyi duruma gelirler. Duruma bakacağız, iyi bir planlama yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA