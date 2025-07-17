Solskjaer: Shakhtar'ı Eleyebiliriz

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Eleyeceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz iyi bir takım fakat eleyebiliriz. Ben her sezona inançla ve umutla başlarım. Bu sezonla ilgili inancım ve umudum var. İyi transferler yaptık, iyi hazırlandık. Tammy hazırlanıyor, o maça daha iyi hazır olacak. Dediğim gibi benim inancım ve umudum hep var. Eleyecek güçteyiz" dedi.

Kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya 2'nci Lig takımı Petrzalka'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sıkı çalıştıklarına değinen Ole Gunnar Solskjaer, "Her oyuncunun süre bulması bizim için çok önemli. Sezon öncesi kampındayız, hazırlık yapıyoruz. 2 haftadır çok iyi çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Bazı oyuncular maalesef sakatlandı. Semih'in, Mustafa'nın, Fahri'nin ve Gedson'un sakatlıkları var. O yüzden bugün daha çok çalışmamız gerekiyordu. Çok zayıf bir performans gösterdik diyebilirim" diye konuştu.

'MUSTAFA TAKIMDAN BİRAZ UZAK KALACAK'

Takımda sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu ve Fahri ay hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Sezon öncesi kampları zorlu geçer, sakatlıklar olabilir. Çünkü çok çalışıyoruz. Önemli olan takımın fit olması. Önemli olan takımın ilk resmi maça yüzde 100 şekilde hazır olması. Mustafa takımdan biraz uzak kalacak. Bir kas sakatlığı görülüyor ama tam olarak bir şey diyemem. Gittiğimiz zaman MR çekilecek kendisine. Semih dün sakatlandı. Fahri ve Gedson'un sakatlıkları var. Sezon öncesi hazırlık kamplarında bu olabiliyor. Bizim amacımız Shakhtar Donetsk maçına herkesin fit bir şekilde olması" ifadelerinde bulundu.

'ORKUN BİZİMLE TAM OLARAK YÜZDE 100 BAŞLAMADI'

Yeni transfer Orkun Kökçü'nün UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'e karşı oynayabileceğini ifade eden Norveçli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncuların maç ritimlerini kazanabilmeleri için 90 dakika oynayacak seviyede olmaları gerekiyor. Dün 6 oyuncumuz 90 dakika oynadı. Önümüzdeki Shakhtar Donetsk maçında 14-15 oyuncuyu kullanacağız bunu biliyorum. Maçın yoğun şiddetine uygun bir şekilde çalışıyoruz. Orkun bizimle tam olarak yüzde 100 başlamadı. Ama takımla beraber devam ediyor. Umarım o da önümüzdeki hafta Shakhtar Donetsk maçındaki 14-15 kişinin bir parçası olacak."

'TAMMY BİZE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAK'

Bu sezon en az bir forvetle oynayacağını ifade eden 52 yaşındaki teknik adam, "Bugün baktığımız zaman 9 numara diyebileceğimiz santrfor oyuncumuz yoktu. Semih ve Mustafa sakat. Aynı zamanda Can Keleş de sakat. Onu da unuttum az önce belirtmeyi. Onun da sakatlığı var. Yeni oyuncumuz var biliyorsunuz. Tammy de dün oynadı. 4-2-3-1 deyin, 4-3-3 deyin ben 9 numarayla oynayacak bir hocayım. En azından bir forvetle oynayacak hocayım. Sisteme ne derseniz deyin önemli olan hızlı oynamak, orta kesmek, oyuncuları topla buluşturabilmek. Bu anlamda sistemden fark etmeksizin domine edici bir oyun oynamak istiyoruz. Tammy bize yeni bir boyut kazandıracak. Tammy'i kullanacağız. Dediğim gibi 9 numarayla oynamayı seven bir hocayım. En az bir forvetle oynayacağımı söyleyebilirim" diye konuştu.

'HAZIR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM'

Geçen sezonun ardından takımdaki oyuncuların fiziksel durumunun geriye gitmediğini dile getiren Ole Gunnar Solskjaer, "Sezon öncesi kampında önemli olan hazır olmaktır. Ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Geçen sezon bittikten sonra 3,5 hafta iznimiz oldu. Bu anlamda takımın aslında bence fiziksel durumu çok da geriye gitmedi. Bazı oyuncuları direkt 90 dakika oynatamazsınız sezon öncesi kampında. 45-45 oynattık ve son maç 90 dakika oynattık. Ben Shakhtar Donetsk maçında hepsinin yüzde 100 bir şekilde 90 dakika oynayacaklarını ve hazır olduklarını düşünüyorum. Tabii ki oyunculara şans veriyoruz. Bugün bazı oyunculara şans verdim fikrimi değiştirsinler diye. Ama bazıları fikrimi değiştiremedi" dedi.

'BU SEZONLA İLGİLİ İNANCIM VE UMUDUM VAR'

Shakhtar Donetsk'i eleyecek güçte olduklarını ifade eden Ole Gunnar Solskjaer, "Eleyeceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz iyi bir takım fakat eleyebiliriz. Ben her sezona inançla ve umutla başlarım. Bu sezonla ilgili inancım ve umudum var. İyi transferler yaptık, iyi hazırlandık. Tammy hazırlanıyor, o maça daha iyi hazır olacak. Dediğim gibi benim inancım ve umudum hep var. Eleyecek güçteyiz" ifadelerinde bulundu.

'İLK 11 SEVİYESİNDE 16-17 ANA OYUNCUYLA BAŞLARIZ'

Rotasyon yapabilecek, ilk 11'de oynayacak 16-17 oyuncuyla sezona başlamaları gerektiğini ifade eden 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Bence 16-17 oyunculuk ana kadro. Rotasyon yapabilecek, ilk 11'de oynayacak 16-17 oyuncuyla başlamamız gerekiyor. Üzerine genç oyuncuların olması gerekiyor. Çok fazla oyuncu olduğu zamanda bu teknik direktör için biraz zorlayıcı, problem olabilecek bir durum. Bence ilk 11 seviyesinde 16-17 ana oyuncuyla başlarız" diyerek sözlerini noktaladı.