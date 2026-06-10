Somalili Hakem ABD'ye Giriş Yasağıyla Ülkesine Döndü - Son Dakika
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Somalili Hakem ABD'ye Giriş Yasağıyla Ülkesine Döndü

Somalili Hakem ABD\'ye Giriş Yasağıyla Ülkesine Döndü
10.06.2026 00:43
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Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye girişi reddedilerek İstanbul'dan Somali'ye döndü. Teşekkür etti.

ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü.

Ülkesine dönmek amacıyla İstanbul'dan yapılacak uçuş için bir gün bekleyen Artan, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Artan, havalimanında basın mensuplarının sorduğu sorulara "FİFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde yanıt verdi.

Pasaport işlemlerinin ardından Artan, Türk Hava Yollarının TK 646 sefer sayılı uçağıyla ülkesi Somali'ye hareket etti.

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmemiş ve önceki gün İstanbul'a geri gönderilmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, İstanbul, Somali, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somalili Hakem ABD'ye Giriş Yasağıyla Ülkesine Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somalili Hakem ABD'ye Giriş Yasağıyla Ülkesine Döndü - Son Dakika
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