Somaspor Berke Kayar'ı Transfer Etti
Somaspor, Erciyes FK'dan ön libero Berke Kayar'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncu deneyimli.
2'nci Lig'deki Manisa temsilcisi Somaspor transferde Erciyes 38 FK forması giyen ön libero Berke Kayar'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Berke futbola Manisa FK'da başladıktan sonra İzmir Çoruhlu FK, Karabük İdmanyurdu ve Akhisar 45 FSK formalarını da giydi. Berke geçen sezon Kayseri temsilcisi Erciyes FK'da ikinci yarıda 14 maçta görev yaptı.
Kaynak: DHA
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