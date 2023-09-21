Son Dakika: 1 puana razı olduk! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. - Son Dakika

Son Dakika: 1 puana razı olduk! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Son Dakika: 1 puana razı olduk! Beşiktaş, Konferans Ligi\'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
Son Güncelleme: 21.09.2023 23:57

Son dakika: UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Club Brugge'e konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA GOL YOK

Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi zaman zaman kalemizi yoklasa da ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

BEŞİKTAŞ BASKI KURDU AMA ATAMADI

İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, öne geçme fırsatları buldu fakat skor üstünlüğünü ele geçiremedi.

VANAKEN PERDEYİ AÇTI

78. dakikada Skov Olsen'in sağ kanattan çevirdiği topta Vanaken net vuruşla ağları buldu ve Club Brugge 1-0 öne geçti.

CENK TOSUN SAHNEDE

89'da sahneye çıkan Cenk Tosun karşı karşıya kaldı ve skoru eşitledi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Club Brugge, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: 1 puana razı olduk! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Son Dakika: 1 puana razı olduk! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
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SON DAKİKA: Son Dakika: 1 puana razı olduk! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. - Son Dakika
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