UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi zaman zaman kalemizi yoklasa da ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, öne geçme fırsatları buldu fakat skor üstünlüğünü ele geçiremedi.
78. dakikada Skov Olsen'in sağ kanattan çevirdiği topta Vanaken net vuruşla ağları buldu ve Club Brugge 1-0 öne geçti.
89'da sahneye çıkan Cenk Tosun karşı karşıya kaldı ve skoru eşitledi.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: 1 puana razı olduk! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. - Son Dakika