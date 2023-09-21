Son Dakika: A Milli Takım, Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getirdi - Son Dakika

Son Dakika: A Milli Takım, Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getirdi

Son Güncelleme: 21.09.2023 18:46

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevine İtalyan hoca Vincenzo Montella'yı getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın getirildiğini duyurdu.

MONTELLA DÖNEMİ BAŞLADI

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü belirledi. Ay yıldızlı ekibin yeni çalıştırıcısı Vincenzo Montella oldu. İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye'ye gelmişti.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz."

KARİYERİ

Son 2 sezon Adana Demirspor'da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'yı çalıştırdı.

Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: A Milli Takım, Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: A Milli Takım, Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getirdi - Son Dakika
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