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Son Dakika | Altay ateşle oynuyor - Son Dakika

Son Dakika | Altay ateşle oynuyor

18.12.2021 13:08
Son Dakika | Altay ateşle oynuyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre SPOR Toto Süper Lig'de 17'nci haftanın açılış maçında deplasmanda GZT Giresunspor'la karşı karşıya gelen Altay rakibine 3-1 yenilerek camiayı endişelendirdi.

SPOR Toto Süper Lig'de 17'nci haftanın açılış maçında deplasmanda GZT Giresunspor'la karşı karşıya gelen Altay rakibine 3-1 yenilerek camiayı endişelendirdi. Bu sonuçla galibiyet hasretini 10 maça çıkaran siyah-beyazlılar düşme potasına iyice yaklaştı. Son olarak 7'nci haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 yenen siyah-beyazlılar o tarihten sonra oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kaybederek sadece 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon 38 yıl aradan sonra teknik direktör olarak döndüğü Altay'ı Play-Off'lardan Süper Lig'e taşıyan, bu sezon kötü gidişe engel olamayan teknik direktör Mustafa Denizli'ye ise taraftarlar sahip çıktı. Siyah-beyazlı futbolseverler sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla deneyimli teknik adamın yanında oldukları mesajını verdi.

DENİZLİ: TABLOYU DÜZELTECEĞİZ

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de kötü tabloyu düzelteceklerini söyledi. Beklemedikleri bir seriyle karşılaştıklarını vurgulayan Denizli, "Biz bir hedef belirledik. Yetiştiğim camiada görev yapmak, en büyük taraftarı olduğum camiada görev yapmak, buranın lideri olmak farklı bir görev. Dolayısıyla böyle dönemleri ben hayatımda çok yaşadım. Bizim hedefimiz minimum 50 puan. Halen de bu hedefe inanıyorum. Son 2 maçımız kaldı. Sonuçlar ne olursa olsun problem olmayacak. Başta kendime güveniyorum. Bu camiaya ve takıma güvenim de sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" yorumunu yaptı.

Altay, hafta içinde teknik patronunun adını taşıyan yeni evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ikinci sınavında lider Trabzonspor'u ağırlayacak.


Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Spor Toto, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Altay ateşle oynuyor - Son Dakika Spor


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