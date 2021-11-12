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Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor - Son Dakika

Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

12.11.2021 10:33

Bütçe kısıtlamasına giden Galatasaray'da kıyım listesine kaptan Arda Turan da eklendi. Futbolcuya devre arasında veda ediliyor.

Galatasaray'da A Takım bütçesi 61 milyon eurodan 48 milyon euroya kadar çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde tüm tekliflere açık. Buna Marcao da dahil.

Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

AYTAÇ VE GUSTAVO YOLCU

Maç kadrosuna dahi giremeyen Gustavo Assuncao ve Aytaç Kara'nın bileti kesildi. Oğulcan Çağlayan da gönderilecekler listesinde.

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

FEGHOULİ VE BABEL

Sabah'ın haberine göre; sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e devre arasında veda edilecek. Aslan, 8 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek. Ancak Feghouli'de sürpriz yaşanabilir. Futbolcu büyük fedakarlık yaparsa kalabilir. Arda ve Babel'den verim de alınamıyor.

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

GENÇ YATIRIMI MEYVESİNİ VERDİ

Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldau ve Morutan da sarı-kırmızılı takımda değerini katladı.

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

HERKES SATILABİLİR

Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı. Fatih Terim, yönetimin gençleşme operasyonuna tam destek veriyor. Yönetim ve teknik ekip uyumlu çalışıyor.

Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

KULÜBEYE GEÇERSE KALIR

Fatih Terim, Arda Turan'ın ekibinde yer almasını istiyor. Ancak Arda'nın gönlü futbol oynamaktan yana. Önümüzdeki devre Arda'yı başka bir Süper Lig ekibi forması altında görmek sürpriz olmayacak.

Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray, Arda Turan, Aytaç Kara, Marcao, Spor, Son Dakika

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