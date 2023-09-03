Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Son Güncelleme: 03.09.2023 21:53

Son dakika: Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. Belözoğlu bu sezon takımın başında çıktığı 3 maçı da kaybetmişti.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon tüm maçlarında mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

BU SEZON GALİBİYET ALAMADI

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda oynadığı 3 maçı da kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Başakşehir açıklama yaptı;

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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