Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.

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Trendyol Süper Lig'de bu sezon tüm maçlarında mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

BU SEZON GALİBİYET ALAMADI

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda oynadığı 3 maçı da kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

Başakşehir açıklama yaptı;

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.