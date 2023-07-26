Son dakika: Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı

Süper Lig devi Beşiktaş, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Kazancı'ya emekleri için teşekkür edildi.

YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.