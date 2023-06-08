Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu - Son Dakika
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Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu

08.06.2023 22:28

Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Heyecan seviyesi yüksek olan mücadeleyi Pendikspor, 2-1 kazanarak Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

PERDEYİ REGATTIN AÇTI

Maça hızlı başlayan Pendikspor, 29'uncu dakikada Regattin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

THURAM SAHNEDE

Regatti'nin penaltı golünden sonra vitesi daha da arttıran İstanbul temsilcisi, 31'inci dakikada Thuram'ın kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

HASAN KENDİ AĞLARINI BULDU

İlk yarının son anlarında farkı azaltmak isteyen Bodrumspor, 39'uncu dakikada rakip oyuncu Hasan Hatipoğlu'nun ters vuruşunda kendi ağlarını bulmasıyla farkı 1'e indirdi. Durum 2-1.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

SÜLEYMAN KIZARDI

İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Bodrumspor'da rakibinin bacağına basan Süleyman, 62'inci dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
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Son Dakika Spor Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu - Son Dakika
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