Son Dakika | Ceyhun Kazancı: Planlarımıza uygun hareket ediyoruz

"Ana çatıyı kurmuş olduk, takıma eklemeler olacaktır"

"Türk stoper çalışması devam ediyor"

"Weghorst ile ilk temas nisan ayındaydı""Weghorst'un 10 milyon Euro'luk opsiyonu var""Hoca transferlerden memnun"" Beşiktaş 'a para kazandırmak Rıdvan'ın da bir numaralı hedefi""Serdar Saatçı bir hata yaptı, bunu farklı yerlere çekmenin, uzatmanın anlamı yok""Emirhan Topçu ve Emrecan Uzunhan ile temasımız oldu" " Tayfur Bingöl ve Christian Fassnacht listemizde""Rosier ile alakalı resmi teklifi gelmedi" " Salih Uçan ve Kartal Kayra Yılmaz iyi performans gösteriyorlar""Yoğun ve verimli bir kamp geçiriyoruz"

Ali DANAŞ/ Tirol, - Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, "Planımıza uygun hareket ettiğimizi söylemem mümkün. İyi bir sezon geçireceğimiz kanaatindeyim. Çok yoğun çalışıyoruz. Geleceğin Beşiktaş için harika olduğunu düşünüyorum. Son derece umutlu ve mutluyuz" dedi.Beşiktaş, Avusturya'da yeni sezon çalışmalarını sürdürürken Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, açıklamalarda bulundu. Planlarına uygun olarak çalışmaların sürdüğünü dile getiren Ceyhun Kazancı, "Üç günde üç transfer bitti diye bir algı var ama öyle bir şey yok. Bizde hiç tedirginlik yoktu. Bir plan çerçevesinde yürüyünce en fazla birkaç günlük sapma yaşanabiliyor. Yarın maç olsa 21 kişilik kadromuz dolar. Planımıza uygun hareket ettiğimizi söylemem mümkün. İyi bir sezon geçireceğimiz kanaatindeyim. Çok yoğun çalışıyoruz. Sistemle alakalı bir takım yorumlar yapılıyor. Beşiktaşlıların içi müsterih olsun. Hoca, oyuncularla sürekli diyalog halinde bu işi götürüyor. Genel bir mutluluk ve memnuniyet var. Geleceğin Beşiktaş için harika olduğunu düşünüyorum. Son derece umutlu ve mutluyuz" şeklinde konuştu. "ANA ÇATIYI KURMUŞ OLDUK, TAKIMA EKLEMELER OLACAKTIR"Ceyhun Kazancı, transferleri sezon başı kampına yetiştireceğine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bu açıklamayı yaptığım ilk basın toplantısında bu kontratı biten 14 oyuncu demiştik. Atiba, Josef gibi oyuncular da bunların içindeydi. 14 oyuncu gidiyor diye yerine bu kadar adette oyuncu alınacak diye bir şey yok. Doğru sayının 25 kişi olduğu kanaatindeyiz. Şu an üzerine titrediğimiz 10 genç oyuncumuz var. Oradan alacağımız 2-3 oyuncuyla bu rakamı tutturacağımızı düşündük. Transfer edeceğimiz oyuncuların 6-7'yi geçmeyeceğini söylemiştik. Birkaç günlük sapma oldu. Ana çatıyı kurmuş olduk, takıma eklemeler olacaktır. Bazı oyuncularla görüşmelerimiz var. Şu anda 12 yabancımız var. 14 kişilik kontenjanın 12'sini kullanmış durumdayız. Yabancı eklemelerimiz olabilir. İki kamp süreci bittikten sonra teknik heyet raporu sonrasında ihtiyaç duyulan mevkiler belirlenip transfer yapılabilir. Türk stoper çalışması devam ediyor. çatımız hazır. Eksikleri de en hızlı şekilde tamamlamak hedefimiz. Şu an planımıza uygun gittiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı."WEGHORST İLE İLK TEMAS NİSAN AYINDAYDI"Weghorst ve Saiss transferleri ile ilgili konuşan Kazancı, "Her transferin farklı hikayesi var. Daha uzun süren transfer Weghorst'tu. Hem kulübü hem kendisiyle görüşmeler yaptık. Weghorst ile ilk temas nisan ayındaydı. Sözleşmesinde 'Burnley küme düşerse 5 büyük lige ücretsiz kiralama var' diye bir madde vardı. 5 büyük ligin genişletilebilir olduğunu biliyorduk. Oyuncu istekli olduktan sonra son hafta maçlarını heyecanla izledik. Çünkü kümede kalma mücadelesi vardı. Burnley küme düştü, o süreç yakından takip ettiğimiz İstanbul ve kulüple alakalı her bilgiyi verdiğimiz bir süreç oldu. İki tarafın emin olması süreciydi. Weghorst, Beşiktaş'ın büyüklüğünü, Türkiye liginin önemini, Beşiktaş'ın gelişimine nasıl fayda sağlayacağını, dünya kupası öncesi milli takımın parçası olması açısından Beşiktaş'ın önemini anladı. Saiss süreci de uzun oldu. Yaklaşık 1 sene sürdü. Beşiktaş'ı yakın takip eden bir oyuncuydu. Maddi olarak çok daha iyi teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ta kupalar kazanmanın daha önemli olduğunu söyledi. Çok faydalı bir transfer olacağı kanaatindeyim. Sakatlığı yok. Planlama çerçevesinde yapılan bir dinlendirme var. Önümüzde uzun bir sezon var. Bir zarar görmemesi için biraz daha bekletildi ve takımdan ayrı çalıştı. İspanya kampında da hazırlanarak lige hazır olacak" dedi."WEGHORST'UN 10 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU VAR"Kazancı, Weghorst'un satın alma opsiyonu hakkında ise "10 milyon Euro'luk opsiyon var ama oyuncu mutlu olduğu ve kalmak istediği zaman kulüplere baskı yapabiliyorsunuz. Burnley'in Premier Lig'e çıkıp çıkamayacağı transferde belirleyici olur. Premier Lig'e çıkarlarsa bütçe olarak rahatlayacaklar. Aksi olursa ligde daha uygun bir fırsat yakalayacağımız kanaatindeyim. Önce her iki taraf mutlu olsun, oyuncu kalmak istesin çözüm bulunur. İlerleyen aylarda zaten o aksiyonlar alınmaya başlanır" diye konuştu. "HOCA TRANSFERLERDEN MEMNUN"Teknik direktör Valerien Ismael'in de transferlerden memnun olduğunu dile getiren Ceyhun Kazancı, "Hocanın transferlerden çok memnun olduğun biliyoruz. İstediği oyunculardı. Hocanın onayı olmadan oyuncu almamız söz konusu değil" şeklinde konuştu."BEŞİKTAŞ'A PARA KAZANDIRMAK RIDVAN'IN DA BİR NUMARALI HEDEFİ"Kazancı, Rıdvan Yılmaz'ın durumu ile ilgili olarak, şunları dile getirdi: "Rıdvan'a Torino ilgisi ilk dönemde var. Frankfurt'un teklifi olduğu dönemde olmuştu. Son dönemde gelen bir teklif yok. Ersin de Rıdvan da akademimizde yetişen fertlerimiz. Rıdvan şu anda burada. Devam eden biraz ara verilmiş bir süreç var. Bizim tarafımızdan farklı istekler bildirilmiş bir süreç gibi anlatılıyor ama öyle bir şey yok. Frankfurt'la temastayım. Kendileri bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyorlardı ama bitmedi. O sekteye uğrayınca şu an için Rıdvan transferini durdurdular. Başka takviye de yapmadılar. Rıdvan'ın bu transfere bağlı olduğunu söylediler. Rıdvan da şu anda bu takımın oyuncusu, bir problemi yok. Oyuncular bedava mı gidecek diye bir kaygı var ama Ersin de Rıdvan da o kafada değil. Buranın önemini çok iyi biliyorlar. Kesinlikle burayı terk edip gitmek gibi bir düşünceleri yok. Herkesin bir kariyer planı var. Eğer destek olacağımız bir şey varsa elimizden geleni yapacağız. Tamamlanmış bir süreç değil. İşin netleşmesi de bizim dileğimiz çünkü biz de ona göre planlama yapacağız. Rıdvan da bizimle aynı görüşleri paylaşıyor. Beşiktaş'a para kazandırmak Rıdvan'ın da bir numaralı hedefi. Ersin için gelen resmi bir teklif yok. İkisi de mutlu bir şekilde kampa devam ediyorlar.""SERDAR SAATÇI BİR HATA YAPTI, BUNU FARKLI YERLERE ÇEKMENİN, UZATMANIN ANLAMI YOK"Kadro dışı bırakılarak çalışmalarına İstanbul'da devam edeceği açıklanan Serdar Saatçı'nın durumu hakkında bilgi veren Kazancı, "Çok uzatılacak bir konu değil. Hoca tarafından teknik bir karar alındı ve oyuncunun tepkisi oldu. Bizim bir disiplin talimatnamemiz var. Hocanın raporu ve yönetim kurulu kararı sonrası bunu uyguladık. Serdar bizim burada yetişen evladımız. Bir hata yaptı, bunu farklı yerlere çekmenin, uzatmanın anlamı yok. Yapmış olduğu hareketi doğru bulmadık. Bunun arkasında farklı detay aramanın, kontrat meselesinin bununla bir ilgisi yok. İkisi farklı konular. Yaşananlar gördüklerinizden ibaret. Bundan sonra Serdar'la İstanbul'da tekrar konuşulur ve çözüm bulmaya çalışılır" dedi."EMİRHAN TOPÇU VE EMRECAN UZUNHAN İLE TEMASIMIZ OLDU "Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu ve İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan ile temasları olduğunu dile getiren Ceyhun Kazancı, "İki oyuncu da değerli ve potansiyelli oyuncu. Takımları da kendilerine bir değer biçiyor. Şu anda süreç devam ediyor. Olursa ikisi de olur, hiçbiri de olmayabilir ama şu an ikisini de almak için gayret içindeyiz. Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili böyle çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Son dakikada transferler gerçekleşmeyebiliyor. Umarım ikisini de hızlı şekilde bir sonraki kampımıza katarız" şeklinde konuştu."TAYFUR BİNGÖL VE CHRİSTİAN FASSNACHT LİSTEMİZDE"Kazancı, Tayfur Bingöl ve Christian Fassnacht'ın listede olduklarını ifade ederek, "İkisi de listemizde olan oyunculardı. Şartlar değişebiliyor. Transferde 2 aylık bir süreç var önümüzde. İkisiyle alakalı görüşmelerimiz var. İhtiyaç olabilir, gidecek oyuncularımız olabilir. Transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Eksik noktalara transfer yapacağız. 2 yabancı hakkımıza ilerleyen dönemlerde bakacağız. Hazırlık maçlarımızı oynayalım, eksiklerimizi görelim. Görüştüğümüz, imza aşamasına geldiğimiz oyuncular var. İhtiyaca göre hamle yapacağız" dedi."ROSIER İLE ALAKALI RESMİ TEKLİFİ GELMEDİ""Rosier ile alakalı menajerlerden gelen sorular var ama resmi bir şekilde bir kulübün ilgi yazısı ya da resmi teklifi gelmedi" diyen Ceyhun Kazancı, "Rosier değerli ve ciddi yatırım yapılan bir oyuncu. Yakın gelecekte net bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Bu transfer döneminde ocak ayına ertelenen transferimiz yok. Gelecek sezonla alakalı çalışmalara da şimdiden başladık. Transfer uzun bir süreç. Sezon sonu bazı sözleşmesi bitecek oyuncular var. Bunlarla ilgili planlarımız var. Avrupa'da takip ettiğimiz oyuncular var ama bugünden ocak ayına ertelediğimiz bir transfer yok" ifadelerini kullandı."SALİH UÇAN VE KARTAL KAYRA YILMAZ İYİ PERFORMANS GÖSTERİYORLAR"Kazancı, Salih Uçan ve Kartal Kayra Yılmaz hakkında ise "Performansı yükselen oyuncular var. Türkiye'de kiralık gittikten sonra oyuncudan medet ummamaya başlar kulüpler ama bizde öyle değil. Salih ve Kartal iyi performans gösteriyorlar. İspanya kampında devam edecek oyuncu olduğu kanaatindeyim. Performanslarından memnun olduğunu dile getiriyor hoca. Beklediğimiz performansı gördüğümüz bazı oyuncular var. Elimizdeki oyunculardan maksimum verim alma gayretindeyiz. Teknik heyet büyük bir çaba içinde. Sezon boyunca devam edecek ya da rekabetçi bir takıma kiralanabilecek oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyoruz" dedi."YOĞUN VE VERİMLİ BİR KAMP GEÇİRİYORUZ"

Yoğun geçen bir kampları olduğunu dile getiren Kazancı şunları söyledi: "Verimli geçtiğini söylemek mümkün. İlk kamplar yüklemelerin yapıldığı kamplardır. 9 gündür yoğun bir şekilde antrenmanlar devam ediyor. Şu ana kadar ciddi bir sakatlığımız yok, umarım hem burada hem İspanya'da böyle devam eder. İki hazırlık maçı oldu. Hem eksikleri hem gençleri değerlendirmek adına iki hazırlık maçı yaptık" dedi.