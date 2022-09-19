Son dakika haberleri! SPOR Çukurova'nın sultanlarından başarı sözü: Türk kadını için savaşacağız - Son Dakika
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Son dakika haberleri! SPOR Çukurova'nın sultanlarından başarı sözü: Türk kadını için savaşacağız

19.09.2022 14:16

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR Çukurova'nın sultanlarından başarı sözü: Türk kadını için savaşacağızYusuf KANTARLI-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- SULTANLAR Ligi'nin yeni ekibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kadın Voleybol Takımı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

SPOR Çukurova'nın sultanlarından başarı sözü: Türk kadını için savaşacağız

Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- SULTANLAR Ligi'nin yeni ekibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kadın Voleybol Takımı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Onursal Başkan Soner Çetin, "Sultanlar Ligi'nde ilk sene hedefimiz Avrupa olacak. Avrupa'da Çukurova ve Adana Demirspor ismini dünyaya duyuracağız" dedi.

Adana tarihinde ilk kez 'Sultanlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncularının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kulüp Başkanı İsmail Özgen, Adana Demirspor Kulübü'nü temsilen Esra Özülkü, Başantrenör Umut Uysal ve taraftarlar katıldı.

'AVRUPA'DA İSMİNİ DÜNYAYA DUYURACAĞIZ'

Takım otobüsünü, taraftarlar meşalelerle karşıladı. Toplantı salonunda takım oyuncuları ve antrenörler tanıtıldı. Taraftarlar oyunculara tezahürat yaparak destek verdi. Onursal Başkan Soner Çetin, geçen yıl takımının şampiyon olarak Sultanlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığını belirterek, 'Sultanlar Ligi'ne çıktığımız zaman 'asansör takım mı olacaksınız", 'çıktığınız yıl düşeceksiniz' diyenlere cevap verdik. Dedik ki 'biz gözünü Avrupa'ya dikmiş bir takım kuracağız' Bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. Adana Demirspor kulübümüzle güç birliği yaptık. Türkiye'nin en büyük camiasını arkamıza aldık. Şampiyon olacağız dersek çok iddialı oluruz. Dünya şampiyonlarının olduğu bir ligde oynayacağız. Sultanlar Lig'inde ilk sene hedefimiz Avrupa olacak. Avrupa'da Çukurova ve Adana Demirspor ismini dünyaya duyuracağız? dedi.

'TÜRK KADINI İÇİN SAVAŞACAĞIZ'

Takım kaptanı Güldeniz Önal ise yaptığı açıklamada, 'Bu takım her top için mücadele edecek. Buradan bir mesajda vermek istiyorum. Rakiplerimiz Adana'ya geldiğinde hiç kolay kazanamayacaklar. Dinamik, savaşan, asla pes etmeyen bir takımımız var. Tabi ki hedefimiz Avrupa ama en güzel sonuca ulaşmak için tüm kalbimizle hem Adana için hem de Türk kadını için savaşacağız' diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Son dakika haberleri! SPOR Çukurova'nın sultanlarından başarı sözü: Türk kadını için savaşacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! SPOR Çukurova'nın sultanlarından başarı sözü: Türk kadını için savaşacağız - Son Dakika
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