Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini KAP'a bildirdi

06.07.2023 15:43

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç yıldız, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için Madrid'e gitti.

Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Arda Güler için Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, genç yıldızın transferi için eflatun-beyazlılarla görüşmelere başlandığını duyurdu.

İMZA TÖRENİ YARIN

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bugün saat 15.00'te Madrid'e uçtu. Genç yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve cuma saat 13.00'te düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.

30 MİLYON EUROLUK REKOR TRANSFER

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son Dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi: Real Madrid ile görüşmeler başladı
YORUMLAR
500
Real Madrid, Arda Güler'ine kavuştu! İşte dünyanın merakla beklediği imza töreninin günü ve saati Real Madrid, Arda Güler'ine kavuştu! İşte dünyanın merakla beklediği imza töreninin günü ve saati

Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini KAP'a bildirdi
15:33 Son Dakika: Arda Güler resmen Real Madrid'de! Fenerbahçe'den beklenen KAP bildirimi geldi
15:24 'Gaffur Ağa' rolüyle ünlenen Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu
15:19 Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu
15:21 Memur zammının ardından rakam güncellendi! Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya çıktı
15:17 Memur zammı sonrası rakam güncellendi! Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira oldu
15:12 Kulüp tarihine geçecek transfer! Galatasaray, Antonio ile yakından ilgileniyor
15:08 Galatasaray'dan Antonio sürprizi! İmzayı attığı an kulüp tarihine geçecek
15:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın İstanbul'a geliyor! Masada savaş ve tahıl koridoru olacak
15:01 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 16:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement