Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber!

Sarı-Lacivertliler Ferdi Kadıoğlu'ndan gelen haberle yıkıldı. Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dünkü antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'ndan gelen haber moralleri altüst etti.
Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının bitmesi, İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat nefes alacağını düşünen Fenerbahçe'nin sevinci adeta kursağında kaldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun yapılan ilk tetkiklerde yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi. MR sonrası yırtığın boyutu belirlenecek. Ferdi'nin 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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