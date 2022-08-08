Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi

08.08.2022 21:21

Galatasaray, 35 yaşındaki kanat oyuncusu Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Belçikalı yıldız, 2 milyon 900 bin avro kazanacak. Futbolcuya 1 milyon 100 bin euro da imza ücreti ödenecek.

Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 35 yaşındaki Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

İMZA ÜCRETİ 1 MİLYON 100 BİN EURO

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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