Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi

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Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 35 yaşındaki Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

İMZA ÜCRETİ 1 MİLYON 100 BİN EURO

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.