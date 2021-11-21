Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim

Süper Lig'de nefes kesen derbide 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı camiada hakem yönetimine büyük tepki var. Başkan Burak Elmas sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:
Öncelikle Fenerbahçe'yi galibiyetlerinden ötürü tebrik ederim. Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı.
Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.
Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi.
Fenerbahçe'nin galibiyetine bir gölge düşürmek istemiyorum onları iyi ağırlamak istedik. Ufak bir serzenişimi Ali Koç'a yaptım o da ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra bizim yedek kulübemizin önüne gelmesi de bu ortama katkı yapmamıştır"
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