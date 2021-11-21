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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim

21.11.2021 21:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim

Son dakika: Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakem yönetimine tepki göstererek, "Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim" sözlerine yer verdi.

Süper Lig'de nefes kesen derbide 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı camiada hakem yönetimine büyük tepki var. Başkan Burak Elmas sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"ART NİYETLİ BİR HAKEM YÖNETİMİ VARDI"

Öncelikle Fenerbahçe'yi galibiyetlerinden ötürü tebrik ederim. Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı.

"GALATASARAY'IN HAKLARINI SAVUNMAKTAN İMTİNA ETMEYECEĞİZ"

Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.

"BUGÜN GELEN TFF YETKİLİSİ, NASIL DAVRANACAĞINI BİLMEYEN BİR YETKİLİYDİ"

Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi.

"FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEMİYORUM"

Fenerbahçe'nin galibiyetine bir gölge düşürmek istemiyorum onları iyi ağırlamak istedik. Ufak bir serzenişimi Ali Koç'a yaptım o da ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra bizim yedek kulübemizin önüne gelmesi de bu ortama katkı yapmamıştır"

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim - Son Dakika
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