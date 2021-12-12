Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı

Son dakika: Sakatlığından sonra koronavirüse yakalanan Cicaldau, en sonunda takıma katıldı. Cicaldau ile Lazio maçında sakatlanan Marcao, deplasmandaki Sivasspor maçının kadrosunda forma giydi.

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu