Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, geldiği günden bu yana performansıyla taraftarı mest eden Kerem Aktürkoğlu'yla yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun 5 yıl daha sarı-kırmızılı formayı terleteceği duyuruldu.

Galatasaray'ın resmi siteden yaptığı açıklama şöyle:

KARİYERİNE GÖLCÜKSPOR'DA BAŞLADI

"21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu.

2019-2020 SEZONUNA DAMGA VURDU

"Burada yakaladığı muhteşem çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Kerem Aktürkoğlu, 2019-2020 Sezonu'nda çıktığı toplam 34 resmi maçta ise 20 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

GALATASARAY'DA GÖSTERDİĞİ GELİŞİMLE A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ

2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu. Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz.