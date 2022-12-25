İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle deviren Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle deviren Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

25.12.2022 21:14
İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle deviren Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1'le geçti ve puanını 30 yaparak 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. Aslan'a üç puanı getiren golleri Bafetimbi Gomis attı. Küme düşme hattındaki İstanbulspor, 8 puanla sondan ikinci sırada kaldı. Sarı-kırmızılılar 16. hafta mücadelesinde Sivasspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Dünya Kupası'na verilen aranın ardından yeniden başlayan ligde lider değişti. Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek Fenerbahçe'yi zirveden indirdi.

İLK YARIDA 2 DİREK

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Gomis'in 15 ve 37'de attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Gomis ilk yarıda 2 kez de direğe takıldı.

Son Dakika: Aslan, Fenerbahçe'yi zirveden indirdi! İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in yeni lideri oldu.

YİNE KÖŞE VURUŞU

83. dakikada Mehmet Yeşil sahneye çıktı. Köşe vuruşundan gelen topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mehmet, farkı 1'e indirdi. Maçtaki 3 gol de köşe vuruşundan gelmiş oldu. Ancak bu gol İstanbulspor için yetmedi. Maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Son Dakika: Aslan, Fenerbahçe'yi zirveden indirdi! İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in yeni lideri oldu.

662 GÜN SONRA

Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup ederek Süper Lig'in yeni lideri oldu. Fenerbahçe'yi zirveden indiren Aslan, 662 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yerleşti.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Galatasaray Nef Stadı'ndaki karşılaşma tribünler doluydu. 40 bin 935 taraftar bu karşılaşmayı tribünden izledi. Taraftarlar liderlikle büyük coşku yaşadı.

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 İstanbulspor: 1 (İkinci yarı) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 İstanbulspor: 1 (İkinci yarı) Lucas Torreira cezalı duruma düştü Lucas Torreira cezalı duruma düştü

İstanbulspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle deviren Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle deviren Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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