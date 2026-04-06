Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
Son dakika golüyle çıldırdılar
06.04.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçında son dakikada gelen penaltı golü sonrası bir evde yaşanan sevinç anları binlerce kez izlendi.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında son anlarda bulduğu gol, sadece statta değil evlerde de büyük coşku yarattı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SON DAKİKA GOLÜ KRİTİK 3 PUANI GETİRDİ

Karşılaşmanın son anlarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, takımına kritik 3 puanı kazandırdı. Bu gol, derbinin kaderini belirleyen an oldu.

EVDE SEVİNÇ KAMERALARA YANSIDI

Golün ardından bir evde yaşanan büyük sevinç dikkat çekti. Maçı izleyenlerin coşkulu tepkileri ve sevinç anları saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve paylaşım rekorları kırdı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Zafer yimsel Zafer yimsel:
    Allah böyle bir penaltıyla galip getiripte sevindirmesin. 19 14 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    dedi ve attığı taklalarla galibiyet aldi 0 0
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Adamların bu şekilde sevinmesi normaldir çünkü oradaki beş veya altı kişiden birisi şampiyonluk görmüştür o gençlerin şampiyonluk gördüğünü zannetmiyorum. 9 1 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan Ramazan Gündoğan:
    Rabbim beyin versin amin 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:38:02. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.