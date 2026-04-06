Son dakika golüyle çıldırdılar

Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında son anlarda bulduğu gol, sadece statta değil evlerde de büyük coşku yarattı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SON DAKİKA GOLÜ KRİTİK 3 PUANI GETİRDİ

Karşılaşmanın son anlarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, takımına kritik 3 puanı kazandırdı. Bu gol, derbinin kaderini belirleyen an oldu.

EVDE SEVİNÇ KAMERALARA YANSIDI

Golün ardından bir evde yaşanan büyük sevinç dikkat çekti. Maçı izleyenlerin coşkulu tepkileri ve sevinç anları saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve paylaşım rekorları kırdı.