BAL 10. Grupta sezona Manisa Sanayi Yıldızspor mağlubiyeti ile başlayan antrenörler Murat Karaman ve Üsttürk yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 2. haftasında Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübünü İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda konuk etti Umut Tokmak, Halime Uzungündeş, Batuhan Aykut hakem üçlüsünün yönettiği maçta sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf konuk ekip Saruhanlı oldu. Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübü'nü galibiyete taşıyan golleri ise 7. dakikakada Ümit, 27. dakikada Mert ve 72. dakikada Ahmet attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber: Salihli'de kazanan Saruhanlı oldu - Son Dakika

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