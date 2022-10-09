Son dakika haber: Salihli'de kazanan Saruhanlı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Salihli'de kazanan Saruhanlı oldu

09.10.2022 17:31
Son dakika haber: Salihli'de kazanan Saruhanlı oldu

Son dakika habere göre Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grupta ligin 2. haftasında Salihli Belediyespor sahasında konuk ettiği Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübüne 3-0 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grupta ligin 2. haftasında Salihli Belediyespor sahasında konuk ettiği Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübüne 3-0 yenildi.

BAL 10. Grupta sezona Manisa Sanayi Yıldızspor mağlubiyeti ile başlayan antrenörler Murat Karaman ve Üsttürk yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 2. haftasında Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübünü İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda konuk etti Umut Tokmak, Halime Uzungündeş, Batuhan Aykut hakem üçlüsünün yönettiği maçta sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf konuk ekip Saruhanlı oldu. Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübü'nü galibiyete taşıyan golleri ise 7. dakikakada Ümit, 27. dakikada Mert ve 72. dakikada Ahmet attı.

Bu galibiyetle Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübü puanını 6'ya çıkarırken, Salihli Belediyespor ise puanla tanışamadı.

Öte yandan Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Özçamdibispor'un konuğu olacak. - MANİSA

YORUMLAR
500
Son dakika spor: Salihli Belediyespor'dan transfer atağı Son dakika spor: Salihli Belediyespor'dan transfer atağı
Kaynak: İHA

Saruhanlı Belediyespor, Salihli Belediyespor, Saruhanlı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber: Salihli'de kazanan Saruhanlı oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 23:14:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Salihli'de kazanan Saruhanlı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement