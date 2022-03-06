Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 14. haftasında deplasmanda Uşak temsilcisi Bölmespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 5-0 mağlup etti.
Aliağa temsilcisine galibiyeti getiren golleri 19'da Ali Şentürk, 45 ve 55'te Furkan Yıldırım, 74'te Hasan Ayçiçek, 80'de Batuhan Doğrukıran kaydetti. Sahadan farklı galibiyetle ayrılan Aliağa temsilcisi puanını 33'e yükseltti. Uşak Karaağaç Şehitler Stadında oynanan mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal tribünden izledi.
Hakemler: Samet Şahin, Hüseyin Asım Kılıç, Volkan Turan, Mehmetcan Zağlı
Stat: Karaağaç Şehitler Stadı
Bölmespor: Fatih Alagöz, Samet Güleç, Kadir Can Salman, Doğa Yalçın, Mehmet Emin Kurt (Dk. 65 Sadık Emirhan Özcan), Can Samet Papatya (Dk. 29 Hakan Ertuğral) Serdar Tan Boğa, Emrah Kuru (Dk. 78 Emre Coşkun) İbrahim Doğukan Başal, Erhan Öztürk, İsmail Yalçınkaya (Dk. 78 Murat Dönmez)
Aliağaspor FK: Ömer Can, Hakkı Helvacı, Bilal Hallaçlar, Hasan Ayçiçek (Dk.78 Levent Aktuğ), Hakan Çakır (Dk. 70 Adnan Demir), Timurcan Gök, Muharrem Kaban (Dk. 70 Anıl Çetin), Murat Arslan, Furkan Yıldırım (Dk. 78 Batuhan Doğrukıran), Ali Şentürk (Dk. 33 İlker Ataseven), Onur Erdem Günel
Sarı kartlar: Dk. 12 Samet Güleç, Dk. 76 Serdar Tan Boğa (Bölmespor) - Dk. 48 Murat Arslan, Dk. 50 Hasan Ayçiçek, Dk. 85 Onur Erdem Günel (Aliağaspor FK)
Goller: Dk.19 Ali Şentürk, Dk. 45-55 Furkan Yıldırım, Dk. 74 Hasan Ayçiçek, Dk. 80 Batuhan Doğrukıran (Aliağaspor FK) - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberi | Aliağaspor FK, deplasmanda farklı kazandı - Son Dakika