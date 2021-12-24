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Son dakika haberi... Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2021 09:06

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Göksel Gümüşdağ, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı. Gümüşdağ, fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali" başlıklı fotoğrafını seçen Gümüşdağ, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Son dakika haberi... Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberi... Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberi... Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberi... Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor


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