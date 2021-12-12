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Son dakika haberi | Beşiktaş 5 maç sonra kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Beşiktaş 5 maç sonra kazandı

12.12.2021 21:13
Son dakika haberi | Beşiktaş 5 maç sonra kazandı

Son dakika haberine göre Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından zorlu lig maçında sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, iki kez geriye düştüğü maçta son bölümde bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Maçın 71. dakikasında 2-1 geriye düşen Beşiktaş 84 ve 90 dakikalarda Batshuayi, 90+6. dakikada ise Güven Yalçın ile bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

5 maç sonra kazandı

Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip sonraki 5. maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti.

Süper Lig'de 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti.

Ligde yedinci kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Ligde kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 12. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını rakibine gol fırsatı vermeyen Beşiktaş, ardından oynadığı 12 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş söz konusu 12 maçta toplam 24 golle iki ortalamayla bu dönemi tamamladı.

Batshuayi gol hasretini sonlandırdı

Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen ismi olan Michy Batshuayi gol hasretini Yukatel Kayserispor karşısında sonlandırdı.

Ligde son olarak Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Batshuayi ardından görev aldığı Galatasaray, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını boş geçti.

Batshuayi, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise forma giyememişti.

Bu arada Belçikalı oyuncu 90+6. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golü hazırlayan isim oldu.

Larin ligde 3 maç sonra gol attı

Beşiktaş'a 1-1 beraberliği getiren gole imza atan Cyle Larin, Süper Lig'de 3 maç sonra fileleri havalandırdı.

Ligin 12. haftasında siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'ta Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçta gol atan Larin, takımının Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçları boş geçti.

Süper Lig'de fileleri beşinci kez havalandıran Larin gol sevincini sakatlığı bulunan takım arkadaşı Georges-Kevin N'Koudou'nun formasıyla yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar ikinci yarıdaki performansı nedeniyle Larin'e tepki gösterdi. Maçın 74. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bırakan Larin, yedek kulübesine geldiği sırada kendisine verilen montu sinirli bir şekilde yere attı.

Serdar Saatçı'dan örnek davranış

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı 10. dakikadaki hareketiyle alkış aldı.

Siyah-beyazlı ekibin rakip yarı alanında kullandığı serbest vuruş sonrası oyunculardan seken top son olarak Serdar'a çarparak dışarı çıktı. Maçın hakemi Ali Şansalan Beşiktaş lehine korner kararı verirken, Serdar meşin yuvarlağın kendisine çarpıp gittiği yönünde uyarıda bulundu. Şansalan, Serdar'ın bu uyarısı sonrası kararını değiştirerek autu gösterdi.

Sergen Yalçın'a destek yönetime tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar Yukatel Kayserispor'un 2-1 öne geçmesinin ardından Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar yönetim kuruluna ise tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar son dakikalarda üst üste gelen gollerin ardından ise büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar oyuncuları tribünlere çağırdı. Oyuncular tek tek tribünleri dolaşarak galibiyetin sevincini yaşadı.

Son dakika haberi | Beşiktaş 5 maç sonra kazandı
Son dakika haberi | Beşiktaş 5 maç sonra kazandı
Son dakika haberi | Beşiktaş 5 maç sonra kazandı
Son dakika haberi | Beşiktaş 5 maç sonra kazandı
Son dakika haberi | Beşiktaş 5 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig, Güven Yalçın, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Beşiktaş 5 maç sonra kazandı - Son Dakika Spor


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