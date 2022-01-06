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Son dakika haberi | Boksun yeni tesisi için proje Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Boksun yeni tesisi için proje Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi

06.01.2022 15:00
Son dakika haberi | Boksun yeni tesisi için proje Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi

Son dakika haber: Türkiye Boks Federasyonunun Ankara'daki yeni tesisi için oluşturulan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi.

Türkiye Boks Federasyonunun Ankara'daki yeni tesisi için oluşturulan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Eryaman'daki yeni tesisin elektrik, statik, zemin etüdü, mekanik ve mimari projelerinin federasyon başkanı Eyüp Gözgeç tarafından imzalanarak ihale süreci için Bakanlığa gönderildiği belirtildi.

İhale sürecinin ardından projenin kazı çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

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Türkiye, gençlik, Ankara, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Boksun yeni tesisi için proje Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Boksun yeni tesisi için proje Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi - Son Dakika
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