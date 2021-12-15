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Son dakika haberi... Çocuk yaşta başladıkları wushuda madalyaları topluyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi... Çocuk yaşta başladıkları wushuda madalyaları topluyorlar

15.12.2021 11:05
Son dakika haberi... Çocuk yaşta başladıkları wushuda madalyaları topluyorlar

Son dakika haberleri: Muğla'da, her biri 4-5 yaşlarında başladıkları wushu branşında, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen şampiyonalara katılan genç sporcular, başarılarıyla göz dolduruyor.

Muğla'da, her biri 4-5 yaşlarında başladıkları wushu branşında, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen şampiyonalara katılan genç sporcular, başarılarıyla göz dolduruyor.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren wushu sporu meraklısı çocuklar, bu branşta kendilerini geliştirip Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen turnuvalara katılıyor.

Minik sporcular haftanın belirli günleri okullarından çıkıp düzenli olarak wushu antrenörü Ali Top ile antrenman yapıp müsabakalara hazırlanıyorlar.

Wushuya 4 yaşında başlayan, katıldığı şampiyonalarda 50 madalya, 25 de Türkiye derecesi elde eden 14 yaşındaki Eren Ateş, AA muhabirine, bu sporun kendisi için çok önemli olduğunu ve severek yaptığını söyledi.

Tekniğiyle wushunun tam kendisine uygun bir branş olduğuna değinen Ateş, "Çok korkak bir çocuktum, ama şimdi bu sporda kendimi geliştirdiğim için artık korkum yok. Artık onlar benden korkuyor. Daha önce dayak diyordum ancak şu an bana kimse bulaşmıyor. 'Sen milli sporcusun sana bir şey yapmayız' diyorlar. 2018'de yılın en iyi wushu sporcusu olarak seçilmiştim. Çok gururluyum. Hedefim tekrar milli takıma girip tekrar şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yıl önce başladığı wushu sporunda iyi dereceler elde eden 14 yaşındaki Nehir Berra Yılmaz da izlediği kung fu filmlerinden çok etkilendiğini anlattı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin yanı sıra Almanya'da düzenlenen turnuvalara katıldığını ve kendi kategorisinde dereceler elde ettiğini belirten Yılmaz, bu sporda 20 madalya kazandığını ve kazanmaya da devam etmek istediğini kaydetti.

15 yaşında 65 madalyası var

Çocukken izlediği dövüş filmlerinden çok etkilendiğini ve ailesinin de desteğiyle 5 yaşında bu spora başladığına işaret eden 15 yaşındaki Baybars Altuntabak da "10 yıldır hiç ara vermeden sürdürdüğüm bu sporda katıldığım turnuvalarda 65 madalya kazandım. Bu madalyalardan 35'i Türkiye birinciliği, 20'si ikincilik, diğerleri de üçüncülük. Antrenörüm Ali Top'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Disiplin ve azim gerektiren bir spor

Wushu Federasyonu Üst istişare Kurulu Üyesi, Wushu Muğla İl Temsilcisi ve Bodrum Wushu Spor Takımı Antrenörü Ali Top da şimdiye kadar bu branşta onlarca milli sporcu yetiştirdiğini dile getirdi.

Bu branşı Muğla'ya ilk getiren kişinin kendisi olduğunu, wushu sporuna ilginin her geçen gün artmaya devam ettiğini aktaran 61 yaşındaki Ali Top, şöyle konuştu:

"Çocuklar izledikleri kung fu filmlerinden de etkilenip bu spora başlamaya heves ediyor. Sporun içerisine girdikten sonra da bu işin gerçekten çok disiplin ve azim gerektirdiğini fark ediyorlar. Bunun da çalışarak olması gerektiğini anlıyorlar. Çalışan sporcularımız en az 4-5 yıllık. Bu spor bugünden yarına öğrenilebilecek bir şey değil. Duruşlardan, yumruk atışından, tekme atışına ve sıçramaya kadar kriterleri belli olan hareketler var. Biz bu sporu aslında daha çok ritmik cimnastiğe de benzetebiliriz."

Son dakika haberi... Çocuk yaşta başladıkları wushuda madalyaları topluyorlar
Son dakika haberi... Çocuk yaşta başladıkları wushuda madalyaları topluyorlar
Son dakika haberi... Çocuk yaşta başladıkları wushuda madalyaları topluyorlar
Son dakika haberi... Çocuk yaşta başladıkları wushuda madalyaları topluyorlar
Son dakika haberi... Çocuk yaşta başladıkları wushuda madalyaları topluyorlar

Türkiye, Ali Top, Muğla, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Çocuk yaşta başladıkları wushuda madalyaları topluyorlar - Son Dakika Spor


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