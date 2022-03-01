Son dakika haberi... Euroleague'in olası kararının Türk takımlarına etkileri - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Euroleague'in olası kararının Türk takımlarına etkileri

01.03.2022 12:39
Son dakika haberi... Euroleague'in olası kararının Türk takımlarına etkileri

Son dakika spor haberi... Karar sonrası play-off sıralaması değişebilirAnadolu Efes 4, Fenerbahçe Beko 1 sıra yükselmiş olacakİlk 4 sıra değişmiyorSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Turkish Airlines Euroleague Ticari Varlıklar Hissedarları Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda Rusya için aldığı kararlar, organizasyonun bu...

Karar sonrası play-off sıralaması değişebilir

Anadolu Efes 4, Fenerbahçe Beko 1 sıra yükselmiş olacak

İlk 4 sıra değişmiyor

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Turkish Airlines Euroleague Ticari Varlıklar Hissedarları Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda Rusya için aldığı kararlar, organizasyonun bu sezonki durumunu ciddi oranda etkileyecek ve özellikle Play-Off mücadelesi veren bazı takımların yeniden umutlanmasına neden olacak.Turkish Airlines Euroleague dün gerçekleştirilen Ticari Varlıklar Hissedarları Yönetim Kurulu toplantısının ardından organizasyonda yer alan Rusya takımları ile ilgili olarak çeşitli yaptırımlar uygulanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen toplantıda, Euroleague'de yer alan 3 Rusya takımı olan CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazan'ın, Euroleague katılımı askıya alındı. Bu karardan daha da önemlisi ise eğer Rusya- Ukrayna arasındaki durum düzelmez ise bu üç takımın bu sezon oynadığı maçların oynanmamış sayılacak olması. Eğer ilerleyen süreçte Euroelague yönetimi, bu üç takımın oynadığı maçların oynanmamış sayılmasını kabul eder ise otomatik olarak organizasyondaki sıralama da değişmiş olacak. Bu durum da play-off'a katılacak takımların değişmesine neden olabilir.FENERBAHÇE 1, ANADOLU EFES 4 SIRA YÜKSELMİŞ OLACAKTurkish Airlines Euroleague'de şu ana kadar oynanan karşılaşmalar sonunda Anadolu Efes 13 galibiyet 12 mağlubiyet ile 9'uncu; Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyet 12 mağlubiyet ile 10'uncu sırada yer alıyor. Eğer Rus takımları ile oynanan karşılaşmalar geçerli sayılmaz ise Anadolu Efes'in şu anki tabloda 5'inci sıraya yükselmesi söz konusu. Zira Efes, Rus takımlarına karşı potansiyel olarak oynayabileceği 6 karşılaşmayı da oynamış durumda ve bu karşılaşmalarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti. Bu durumda 11 galibiyet 8 mağlubiyete dönüşecek olan Efes, güncel sıralamada kendisini 5'inci sırada bulacak.Fenerbahçe Beko için ise durum biraz daha farklı. Sarı-lacivertli ekip, şu ana kadar Rusya takımları ile oynayabileceği 6 maçın 3 tanesini oynamış durumda ve bu karşılaşmaların tamamından galibiyet elde etti. Bu durumda 3 galibiyeti silinecek olan Fenerbahçe, 9 galibiyet 12 mağlubiyete gerileyecek ama 3 Rusya takımı da sıralamada üstünde yer aldığı için onların saf dışı kaldığı durumda 10'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükselecek. Sarı-lacivertli ekip için olumsuz durum ise Rusya takımları ile kalan 3 maçının 2'sini evinde oynayacak olması. Bu karşılaşmaları kazanabilme potansiyeli yüksek olan sarı-lacivertlilerin, maçların oynanmaması durumunda ise olumsuz bir etki ile karşılaşması en olası ihtimal olarak gözüküyor.İLK 4 SIRA DEĞİŞMİYOREuroleague yönetiminin, Rusya takımları ile oynanan karşılaşmaları yok sayması durumunda güncel tablo üzerinden bir değerlendirme yapılır ise ilk 4 sıradaki takımda bir değişim söz konusu olmuyor. Barcelona'nın liderliğini sürdürdüğü olası senaryoda Real Madrid 2'nci, Olimpia Milano 3'üncü ve Olympiacos ise 4'üncü sırada yer alıyor.

Olası senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv ve Bitci Baskonia, 5 sıra yükselerek bu durumu avantaja çevirebilecek takımlar olarak gözüküyor. Rusya takımları ile oynanan maçlar yok sayılır ise güncel sıralama üzerinde Bayern Münih 11'incilikten 6'ncı sıraya, Maccabi Tel Aviv 12'ncilikten 7'nci sıraya, Bitci Baskonia ise 17'ncilikten 12'nci sıraya yükselecek.


YORUMLAR
500
İsveç, play-off finalinde eşleşmeleri halinde Rusya maçına çıkmayacak İsveç, play-off finalinde eşleşmeleri halinde Rusya maçına çıkmayacak

Turkish Airlines Euroleague, Fenerbahçe, Play Off, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Euroleague'in olası kararının Türk takımlarına etkileri - Son Dakika


Son Dakika
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 13:21:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Euroleague'in olası kararının Türk takımlarına etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement