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Son dakika haberi | Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan ilk idmanına çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan ilk idmanına çıktı

08.02.2022 16:11
Son dakika haberi | Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan ilk idmanına çıktı

Son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasına zirvede giren Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki rakibi Altaş Denizlispor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasına zirvede giren Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki rakibi Altaş Denizlispor ile karşılaşacak. Kupa mesaisinde olan bordo mavililerin bugünkü idmanına takımın son transferi Emrehan Gedikli de katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar sona erdi. Dün izinli olan bordo mavili ekip, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan son idmanda yarınki karşılaşma öncesi taktik çalıştı.

YENİ TRANSFER İLK İDMANINDABir yandan şampiyonluk yarışında olan diğer yandan gelecek sezonu planlayan Trabzonspor'da son olarak Bayer Leverkusen'den transfer edilen genç oyuncu Emrehan Gedikli de bordo mavili formayla ilk idmanına çıktı.

Ligde zirvenin sahibi bordo mavililer, yarın saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak kupa müsabakası için bugün saat 16.30'da Trabzon'dan Denizli'ye hareket edecek.


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Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan ilk idmanına çıktı - Son Dakika Spor


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