Üye Girişi
BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor - Son Dakika

BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor

18.11.2021 16:06

- BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor Önce Anayasa Mahkemesi ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılacak Spor Toto 1.

- BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor

Önce Anayasa Mahkemesi ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılacak

ERZURUM - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden BB Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın teknik adamlarının statüsü ve çalışması esası talimatına aykırı hareket ettiği iddiasıyla yaptığı itirazın peşini bırakmıyor. BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgen ve Asbaşkan Ahmet Dal, sürecin devam ettiğini, önce Anayasa Mahkemesi ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını açıkladı.

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp tesislerinde yemekte buluşan mavi-beyazlı takımın yöneticileri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ömer Düzgün, takımın genel durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "12. haftadayız. Son haftayı BAY olarak geçirdik. 11 hafta sonunda 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberliğimiz var. 22 puanla şu an 5. sıradayız. Önümüzdeki dört takım da 12'şer maç oynadı. Maç eksiğimiz de göz önüne alındığında liderle aramızda sadece 2 puan var. İlk yarıda önümüzde 7 maçımız var. Bu hafta sonunda Boluspor ile kendi sahamızda oynayacağız. Hedefimiz en az kayıpla kapatıp sezon ortasına daha iddialı girmek. Aldığımız puan ikinci yarı öncesi hedefimizi belirleyecektir. Şampiyonluğa oynayacak bir takım için bu sonuçlar önemli bir gösterge olacaktır. Alternatifli, güçlü bir kadro kurmaya gayret ettik" diye konuştu.

Erzurumlu televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın aldığını hatırlatan Başkan Düzgün, "Biz de inşallah Acun Bey'le iletişim halindeyiz. 2022 yaz kampına davet ettik. Burada bir hazırlık maçı için de planlama yapıyoruz" dedi.

Basın mensuplarının BB Erzurumspor'un Kasımpaşa Teknik Direktörü ile ilgili Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru ile ilgili süreci sorması üzerine BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal, "Tahkim Kurulu da kamuoyu da suçun bu kadar net olduğunu biliyor. Ancak bu kararı veremedi. Bu cesaret istiyordu. Bir çok yapıyı etkileyecek bir karardı. Burada bitmedi. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hem de Anayasaya Mahkemesi'ne başvuracağız. Takip ediyoruz. Karar hukuksuz. Başka bir kulüp olsaydı bu kararı vermişlerdi. Liglerin tesciline itiraz ettik. Kabul edilmedi. Kasımpaşa hemen teknik direktörlük görevini yürüten Şenol Hoca'nın kulüple ilişiğini kesti. Bu Erzurumspor'un haklılığını ortaya koydu. İki yol var. Önce Anayasa Mahkemesi sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O günkü şartlarda geriye dönük zararı neyse karşılanması gerekir. Erzurumspor kararı Türk futbol tarihine geçecek bir karar. Süreci tamamladıktan sonra gerekli başvuruları yapacağız" dedi.

BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor
BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor
BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor
BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor
BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor
BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Kasımpaşa, Aihm, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenci servisi kazasına ilişkin okul müdürü açığa alındı 17:18 5 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenci servisi kazasına ilişkin okul müdürü açığa alındı Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi 17:14 Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın 15:29 Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu 15:03 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı 14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
17:19 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
17:14 Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi
16:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
16:45 Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi
16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?
16:28 Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor
16:25 Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu
16:20 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!         
17:16
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada         
14:26
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı         
13:56
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 17:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement