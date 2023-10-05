Kanarya'nın serisi devam ediyor! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika

Kanarya'nın serisi devam ediyor! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yendi

Son Güncelleme: 06.10.2023 00:23

Son dakika: Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 6 yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaştı.

İLK YARI GOL YOK

Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Son Dakika: Kanarya namağlup devam! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti

JOSHUA KING PERDEYİ AÇTI

70. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan King harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Kanarya namağlup devam! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti

YİNE KING

70. dakikada bulduğu golle baskısını arttıran Fenerbahçe, 82. dakikada sol kanatta ceza sahası içerisinde bir anda boş kalan Fred topu içeri çevirdi ve King topu boş ağlara yolladı. Fenerbahçe 2-0 önde.

Son Dakika: Kanarya namağlup devam! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti

OFORI ATTI

Spartak Trnava karşılaşmanın 88. dakikasında Kelvin Ofori'nin golüyle durumu 3-1 getirdi. Oosterwolde'nin geri pasında araya giren Ofori, boş ağlara topu gönderdi.

Son Dakika: Kanarya namağlup devam! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti

SZYMANSKI ATTI AMA OFSAYT

89'da Osayi topu içeri çevirdi Umut'un vuruşunu kaleci çıkardı. Szymanski devamında kaleciyi yatırdı ve topu boş ağlara gönderdi fakat gol geçerlilik kazanmadı.

Son Dakika: Kanarya namağlup devam! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Spartak Trnava, Fenerbahçe, Slovakya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya'nın serisi devam ediyor! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanarya'nın serisi devam ediyor! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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