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Mehmet Uz: "Transfer yasağını kaldırabilecek babayiğit varsa ben bekliyorum" - Son Dakika

Mehmet Uz: "Transfer yasağını kaldırabilecek babayiğit varsa ben bekliyorum"

31.12.2021 14:17

- Mehmet Uz: "Transfer yasağını kaldırabilecek babayiğit varsa ben bekliyorum" Denizlispor'un borcunun 153 milyon TL olduğunu açıklayan Başkan Mehmet Uz, "100 milyon TL getirip transfer yasağımızı kaldırabilecek varsa, takımı teslim etmeye hazırız" dedi.

- Mehmet Uz: "Transfer yasağını kaldırabilecek babayiğit varsa ben bekliyorum"

DENİZLİ - Denizli spor'un borcunun 153 milyon TL olduğunu açıklayan Başkan Mehmet Uz, "100 milyon TL getirip transfer yasağımızı kaldırabilecek varsa, takımı teslim etmeye hazırız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, açıklamalarda bulundu. Takımın ilk yarıyı hedefledikleri yerin 4 puan aşağısında tamamladıklarını belirten Uz, transfer yasağı ve toplam borç hakkında ise taraftarların merakını giderdi. 100 milyon TL ile transfer yasağının kalkacağını ifade eden Başkan Uz, parayı getirip yasağı kaldıracak kişilerin olması halinde takımı teslim edeceklerini belirterek, "Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını tamamladık. İlk yarıyı, hedeflediğimiz 20 puan barajının 4 puan gerisinde bitirdik. Son haftalarda birçok oyuncumuzun sakatlanması sebebiyle maçlara çok eksikle çıktık. Sakat oyuncularımızın çokluğu sebebiyle maalesef ilk yarıdaki hedefimizi tutturamadık. Ligde istediğimiz yerde olamamamıza rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiğimiz başarıyla spor gündemine damgamızı vurmayı başardık. Göreve geldiğimiz günden beri alt yapıların önemine vurgu yaptık. Kurtuluşun alt yapılarda olduğunu söyledik. Sosyal medyada yazılanlara bir daha yorum yapmayacağını belirten Başkan Uz, "Bu kadar terbiyesizce hadsizce yazmaları bizim zorumuza gidiyor. Burada son kez muhatap oluyorum bir daha yorum dahi yapmıyorum. Burada bugün sadece yıl sonu değerlendirmesini yaparak, bu konuya açıklık getirmek istedim" şeklinde konuştu.

"Toplam borç 153 milyon"

Başkan Uz, borcun çıkarıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Değerli arkadaşlar 30 Aralık 2021 tarihi itibari ile kulübümüzün toplam borcu 153 milyon 126 bin 976 TL'dir. Bu borcun sadece TL olan bölümü 3 milyon 577 bin 189 TL'dir. Bu bilgileri de şundan dolayı vermek istedim. Bazı sitelerde borcu 78 milyon TL olarak almışız ve 153 milyona TL'ye çıkarmışız şeklinde haberler yapılıyor. Böyle bir şey yok. Biz şeffaf bir şekilde bunu da sizinle paylaşmak istedik. Burada niyetin ne kadar açık ve net bozuk olduğunu anlayabilirsiniz. Ayrıca diyorlar ki 16 Milyon 500'ü açıklayın, kim gelmek istiyorsa buraya benimle birlikte oturacağız buraya sözleşmelere tek tek bakacağız. Ben belki futbolcuyu bedava aldım, bedavaya da oynatıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yasağı kaldırabilecek babayiğitler varsa ben bekliyorum"

Yasağın kalkması için uğraştıklarını belirten Başkan Uz, "Bu arada 12 Ocak 2022 tarihinde başlayacak transfer öncesi, yasağı kaldırabilecek babayiğitler varsa ben bekliyorum. Hatta bugün bekliyorum, basına çıkarak hediye verdi şeklinde değil de ben burada herkesin karşısında söylüyorum. Böyle bir babayiğit varsa 100 Milyon TL'lik borç var. Ama ben aday olurum, gelirim, yok efendim kongreye gidin gibi sözler değil. Bugün akşama kadar gelsin ben bu kulübü teslim edeceğim. Kim istiyorsa ben söylüyorum 100 milyon TL, öyle sözle atarak söylemesin bana. Biz sizin hangi zihniyetinizle söylediklerinizi ne yaptığınızı biliyoruz. Varsa 100 milyon TL buyurun gelin medyada burada, ben de buradayım teslim edeceğim. Parayı yatıracak hesaba ben aynı gün teslim edeceğim. 12 Ocak'a kadar fırsat var şunu demeyin bana 'transfer niye açılmadı', 'madem açamıyordunuz neden durdunuz?' demesinler buyurun çağırıyorum. 12 gün vaktimiz var ben göreve hazırım" değerlendirmesini yaptı.

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Denizlispor, Türk Lirası, Mehmet Uz, Borç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Uz: 'Transfer yasağını kaldırabilecek babayiğit varsa ben bekliyorum' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mehmet Uz: "Transfer yasağını kaldırabilecek babayiğit varsa ben bekliyorum" - Son Dakika
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