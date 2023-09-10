Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da

Arsenal ile sözleşmesini fesheden Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1.6 MİLYON EURO İMZA PARASI

Trabzonspor futbolcunun maliyetini açıkladığı KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verdi.

ARSENAL'DE 48 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Premier Lig devi Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euroya Lille'den kadrosuna kattığı Pepe, İngiliz ekibi ile çıktığı 112 resmi maçta, 27 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.