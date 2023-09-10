Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da - Son Dakika

Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da

Son Güncelleme: 10.09.2023 14:51

Son dakika: Trabzonspor, Arsenal'le yolları ayıran Nicolas Pepe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada, ''Futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000 euro garanti ücret ve 1.600.000 euro imza ücreti ödenecektir.'' ifadelerine yer verdi. Pepe, Lille'den 2019'da Arsenal'e 80 milyon euroya transfer olmuştu.

Arsenal ile sözleşmesini fesheden Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1.6 MİLYON EURO İMZA PARASI

Trabzonspor futbolcunun maliyetini açıkladığı KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verdi.

ARSENAL'DE 48 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Premier Lig devi Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euroya Lille'den kadrosuna kattığı Pepe, İngiliz ekibi ile çıktığı 112 resmi maçta, 27 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.

Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da

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Son Dakika Spor Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da - Son Dakika
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