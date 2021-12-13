UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda Messi'li PSG ile Manchester United'ın eşleşmesiyle tarihi rekabet yine alevlendi. Şampiyonlar Ligi zaferini hedefleyen iki futbolcu, çok erken karşı karşıya geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.
Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart 2022'de çekilecek.
İşte eşleşmeler:
Benfica - Real Madrid
Villarreal - Manchester City
Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting - Juventus
Chelsea - Lille
Paris Saint-Germain - Manchester United
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz! - Son Dakika Spor