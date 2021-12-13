Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda Messi'li PSG ile Manchester United'ın eşleşmesiyle tarihi rekabet yine alevlendi. Şampiyonlar Ligi zaferini hedefleyen iki futbolcu, çok erken karşı karşıya geldi.

MAÇLAR ŞUBAT AYINDA

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

18 MART'TA ÇEKİLECEK

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart 2022'de çekilecek.

İşte eşleşmeler:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint-Germain - Manchester United