Son dakika: Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti - Son Dakika
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Son dakika: Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti

21.04.2022 13:52
Son dakika: Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti

Son dakika haberi: 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Basketbol Küçük Erkekler Grup Müsabakaları Sivas'ta tamamlandı.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Basketbol Küçük Erkekler Grup Müsabakaları Sivas'ta tamamlandı. Grup müsabakalarında parkeye çıktığı üç maçı da kazanan Kayseri Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu, Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti.

Kayseri şampiyonu olarak Sivas'ta yapılan Basketbol Küçük Erkekler Grup Müsabakalarına katılma hakkı elde eden Kayseri Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu, bugün sona eren maçlarda parke çıktığı üç karşılaşmayı da kazanarak Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. İlk maçında Mersin Özel Toros Ortaokulu'na 55-50 mağlup eden Kayseri ekibi, ikinci maçta ise Sivas Selçuk Ortokulu'nu 106-8 ile geçti. Bugün oynanan son maçta ise Özel Tokat Bahçeşehir Koleji'ni 101-18 ile mağlup eden Ömer Demir ve Serhat Özdemir yönetimindeki Kayseri Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu böylece namağlup bir şekilde Antalya'da yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etmiş oldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti - Son Dakika


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