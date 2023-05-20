Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! - Son Dakika
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Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

20.05.2023 21:49

Son dakika: Lider Galatasaray, Icardi'nin attığı gollerle Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki maçta Ankaragücü'nü mağlup ederse Süper Lig'de şampiyonluk ipini ele geçirecek.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin golleriyle Sivasspor'u mağlup etti.

ASİST KEREM'DEN, GOL ICARDI'DEN

Galatasaray, 13. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle perdeyi açtı. Arjantinli golcüye geçen hafta olduğu gibi yine Kerem asist yaptı.

Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa çok yaklaştı

SAHNEDE YİNE AYNI İSİM

Sarı-Kırmızılılar, 63. dakikda Icardi'nin kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi ve rahatladı. Sacha Boey'in ortasında kafa vuruşunu yapan Arjantinli, dar açıdan topu geçirdi. Galatasaray 2-0'lık skorla maçtan galip ayrıldı.

Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa çok yaklaştı

İKİ POZİSYON MAÇA DAMGA VURDU

Sivassporlu Robin Yalçın'ın Lucas Torreira'ya yaptığı harekette ve Galatasaraylı Dries Mertens'in Gradel'e müdahalesinde sarı kart çıktı. İki pozisyonun da kırmızı kart olduğuna dair çokça yorum yazıldı.

Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa çok yaklaştı

KALDI 1 MAÇ

Aslan'ın sıradaki rakibi Ankaragücü. Maç Ankara'da oynanacak. Galatasaray bu maçı kazanırsa rakiplerinin durumuna bakmadan Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

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