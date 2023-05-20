Son Dakika: Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin golleriyle Sivasspor'u mağlup etti.
Galatasaray, 13. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle perdeyi açtı. Arjantinli golcüye geçen hafta olduğu gibi yine Kerem asist yaptı.
Sarı-Kırmızılılar, 63. dakikda Icardi'nin kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi ve rahatladı. Sacha Boey'in ortasında kafa vuruşunu yapan Arjantinli, dar açıdan topu geçirdi. Galatasaray 2-0'lık skorla maçtan galip ayrıldı.
Sivassporlu Robin Yalçın'ın Lucas Torreira'ya yaptığı harekette ve Galatasaraylı Dries Mertens'in Gradel'e müdahalesinde sarı kart çıktı. İki pozisyonun da kırmızı kart olduğuna dair çokça yorum yazıldı.
Aslan'ın sıradaki rakibi Ankaragücü. Maç Ankara'da oynanacak. Galatasaray bu maçı kazanırsa rakiplerinin durumuna bakmadan Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.
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