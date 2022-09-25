SPOR Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamanın ayrı bir önemi var - Son Dakika
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SPOR Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamanın ayrı bir önemi var

25.09.2022 11:25

SPOR Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamanın ayrı bir önemi var'Bisiklet parkuru EuroVelo rotaları içine dahil edilecek''Çok fazla uluslararası katılım oldu''Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ne büyük katılım bekliyoruz'Mustafa AKIN - Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA) -...

SPOR Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamanın ayrı bir önemi var

'Bisiklet parkuru EuroVelo rotaları içine dahil edilecek'

'Çok fazla uluslararası katılım oldu'

'Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ne büyük katılım bekliyoruz'

Mustafa AKIN - Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Burada çok güzel bir parkur oluşturmuş alan başkanlığımız. Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamak ve hissetmenin ayrı bir önemi var bence' dedi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Gelibolu Maratonu, Kilitbahir Kalesi'nden başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10K'lık parkurda mücadele etti. 01: 30: 00 derece elde eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'deki atmosferin ve yarışçıların azmini görmenin çok güzel olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, 'Sadece etkinlik sırasında değil, etkinlik dışında da bu yürüyüşlerin yapılması gerekiyor. Burada çok güzel bir parkur oluşturmuş alan başkanlığımız. Burayı bisiklet parkuru olarak da geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz. EuroVelo'nun da rotaları içine dahil edilecek burası. Avrupa'da da en çok bilinen en çok tercih edilen rotalardan biri olacak diye düşünüyoruz. Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamak ve hissetmenin ayrı bir önemi var bence' diye konuştu.

'ÇOK FAZLA ULUSLARARASI KATILIM OLDU'

Gelibolu Maratonu'nun Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin içerisine dahil ettiklerini kaydeden Bakan Ersoy, 'Bundan sonra hep aynı dönemde olması için biz de bütün desteği vereceğiz. Kültür yolu festivallerinin asli amacı zaten şehirlerimizi uluslararası marka şehirler haline getirmek buna hizmet ediyor. Bu seneki etkinliklerin ilk olmasına rağmen çok fazla uluslararası katılım oldu. Yerli katılım da çok oldu. Özellikle Çanakkaleliler çok fazla sayıda katılım gösterdi. Her etkinliğe 20-30 bin arasında katılım oldu, bu da bizi çok mutlu etti. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Amacımıza uygun bir şekilde bu rotaları Türkiye'nin her yerine yayacağız' şeklinde konuştu.

'DİYARBAKIR SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE BÜYÜK KATILIM BEKLİYORUZ'

Bakan Ersoy, 2 gün önce Konya'da Mistik Müzik Festivali başladığını ifade ederek, '1 Ekim'den itibaren de Beyoğlu Kültür Yolu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri başlıyor. Ama ben en çok heyecanlandıran 8 Ekim itibarıyla başlayacak olan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali. Orada daha büyük bir katılım bekliyoruz. Şu anda sosyal medya takip listelerini incelediğimiz zaman Diyarbakırlıların Sur Kültür Yolu Festivali'ni takip etmeye başladıklarını görüyoruz. İnşallah çok keyifli bir festival de orada yaşayacağız' dedi.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Çanakkale, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamanın ayrı bir önemi var - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamanın ayrı bir önemi var - Son Dakika
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