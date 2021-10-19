Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Mohamed Salah müthiş performansıyla zamı hak etti, Galatasaray kulübünden Burak Elmas'a çok önemli bir yetki verildi gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

TÜRK FUTBOLUNDA HAKEM DEPREMİ

Kulüpler Birliği, Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı'nın da yer aldığı toplantıda 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi. Sunulan listede Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın isimlerinin olduğu bildirildi.

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MOHAMED SALAH'TAN ÖNEMLİ İMZA

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yeni sözleşmeye imzasını atıyor. Bu sezon 10 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayan Salah, müthiş performansıyla zamı kaptı. Salah, Ronaldo'nun haftalık 567 bin euro kazanan Ronaldo'yu gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldızın yeni ücreti 592 bin euro olarak belirlendi.

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ANADOLU EFES, FENERBAHÇE'DEN 22 SAYI FARK YEDİ

Fenerbahçe Beko, Efes'e karşı baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 22 farkla galip bitirdi. Fenerbahçe, Efes'e karşı 6 maçlık kazanamama serisine son verdi. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Fenerbahçe Beko ise 4'te 4 yaptı. Anadolu Efes, geçen sezon şampiyon olduğu EuroLeague'deki ilk 4 maçını kazanamadı. Geçen sezon fırtına gibi esen Ergin Ataman'ın öğrencilerinin bu sezona etkisiz başlaması dikkat çekti.

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BAŞKAN BURAK ELMAS'A 2024'E KADAR TARİHİ YETKİ VERİLDİ

Galatasaray'da 2 gün süren kongrede Burak Elmas'a büyük destek verildi. Elmas başkanlığındaki yönetim, üyelerden Mayıs 2024'e kadar kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunma yetkisi istedi. Üyeler, Burak Elmas ve ekibine istediği yetkiyi verdi. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın bu talebi kabul görmemişti.

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KARİM BENZEMA'YA HAPİS! KASET ŞANTAJI BAŞINI YAKTI

Takım arkadaşı Valbuena'ya kasetle şantaj yaptığı iddiasıyla Fransa Milli Takımı'ndan dışlanan Benzema için karar günü geldi. Yarın Versailles Ceza Mahkemesi'nde Benzema ve beraberindeki 4 kişi yargı karşına çıkacak. Hakkında 5 yıl hapis cezası istenen Benzema'nın mahkemeye gelip gelmeyeceği belli değil.

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UEFA ATAMALARI YAPTI!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kanarya'nın Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

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